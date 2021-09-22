Son dakika: 22 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 22 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 28 bin 168 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 242 oldu. Bir günde toplam 351 bin 655 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 23 bin 96 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzdesi 68,91 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 85,51 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 106 milyon 492 bin 764'e yükseldi.