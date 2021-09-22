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Giriş Tarihi: 22.9.2021 08:55 Son Güncelleme: 22.9.2021 09:20

Son dakika: Kaynak Holding’in eski yöneticileri kurmuştu! 15 şüpheli gözaltına alındı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika: Kaynak Holding’in eski yöneticileri kurmuştu! 15 şüpheli gözaltına alındı!

Son dakika bilgisine göre İstanbul’da FETÖ operasyonu... Kaynak Holding’in eski yöneticilerinin kurduğu “Hisar Güvenlik” isimli şirketin çalışanlarına yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye bağlı olan ve kayyum atanarak el konulan Kaynak Holding'in eski yöneticisi olan kişilerin ortak olarak kurdukları "Hisar Güvenlik" isimli şirketin çalışanlarına yönelik operasyon düzenledi. İstanbul, Bursa ve Gaziantep'te çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 15'i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin FETÖ'nün üst düzey isimleriyle irtibatlı oldukları öne sürüldü.

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Son dakika: Kaynak Holding’in eski yöneticileri kurmuştu! 15 şüpheli gözaltına alındı!
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