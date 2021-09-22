Son dakika: Kaynak Holding’in eski yöneticileri kurmuştu! 15 şüpheli gözaltına alındı!

Son dakika haberleri... İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye bağlı olan ve kayyum atanarak el konulan Kaynak Holding'in eski yöneticisi olan kişilerin ortak olarak kurdukları "Hisar Güvenlik" isimli şirketin çalışanlarına yönelik operasyon düzenledi. İstanbul, Bursa ve Gaziantep'te çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 15'i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin FETÖ'nün üst düzey isimleriyle irtibatlı oldukları öne sürüldü.