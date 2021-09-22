Tiyatroda cinsel tacize hapis cezası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
'nda meslektaşları Mana Alkoy
ve Nazife Aksoy'u taciz ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Uğur Arda Aydın
, "cinsel saldırı" suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. İstanbul 15
. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Uğur Arda Aydın ile müştekiler Mana Alkoy ve Nazife Aksoy katıldı.
Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Müşteki Nazife Aksoy, "Hiçbir kadın bu sıkıntıları göze alarak böyle ağır bir şey için buraya gelmek istemez. Bana bunu yaşatan da ne yaşattığını çok iyi biliyor. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Sanık Uğur Ayda Aydın
ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Davayı karara bağlayan mahkeme, Aydın'ı müşteki Nazife Aksoy'a karşı "cinsel saldırı" suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.
Mahkeme, Mana Alkoy'un şikâyetinin süresinden sonra yapılmış olması nedeniyle sanığın bu müştekiye yönelik "cinsel saldırı" davasının düşürülmesine hükmetti. Duruşma sonrası kendilerine destek vermek için gelen kadınlar ve avukatlarıyla adliye önünde açıklama yapan Alkoy ve Aksoy, mutlu olduklarını dile getirdi.