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Giriş Tarihi: 22.9.2021 15:01

Yunan gazeteci İmamoğlu için 'Atalarının inşa ettiklerini ziyarete etti' dedi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Yunan gazeteci İmamoğlu için ’Atalarının inşa ettiklerini ziyarete etti’ dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan ziyaretinde Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile birlikte Akropolis ziyaretinden bulunmuştu. Yunan Greek City Times gazetesinin Atina büro şefi Paul Antonopoulos bu anların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak dikkat çekici bir ifade kullandı. Greek City Times gazetesinden Paul Antonopoulos İmamoğlu’nun atalarının binlerce yıl önce Atina'da inşa ettiği eserleri ziyaret ettiğini söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis'in davetlisi olarak Yunanistan'a dün bir ziyaret gerçekleştirdi. İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile yaptığı görüşmenin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

"KARARLIYIZ"

İmamoğlu bu ziyaretlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Atina ile İstanbul arasındaki sıcak iş birliğini güçlendireceğinden söz ederken iki dost belediye başkanı olarak bunu başarmaya da kararlı olduklarının altını çizdi.



ZİYARET YUNAN MEDYASINDA GENİŞ YER BULDU

İmamoğlu'nun Yunanistan gezisi Yunan medyasında geniş yer bulurken, Atina Belediye Başkanı Bakoyannis ile İBB Başkanı İmamoğlu'nun Akropolis ziyaretinden fotoğraflar Yunan basınında yer aldı. Yunan Greek City Times gazetesinin Atina büro şefi Paul Antonopoulos da bu fotoğrafları sosyal medyadan paylaşarak dikkat çekici bir ifade kullandı.



"ATALARININ İNŞA ETTİKLERİNİ ZİYARET ETTİ"

Greek City Times gazetesinden Paul Antonopoulos resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün atalarının binlerce yıl önce Atina'da inşa ettiği eserleri ziyaret etti" cümlesini kullanması dikkat çekti.

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Yunan gazeteci İmamoğlu için 'Atalarının inşa ettiklerini ziyarete etti' dedi
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