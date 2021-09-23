Âşık Veysel Müzesi’ne ziyaretçi ilgisi

SİVAS'IN Şarkışla
ilçesine bağlı Sivrialan
köyünde yer alan Âşık Veysel Müzesi'ne, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1894'te Sivrialan köyünde doğan Âşık Veysel'in müzeye çevrilen evi ile yanına yapılan ek binadaki müzeyi gezenler, ünlü ozanın hayatından kesitleri görüp duygu dolu anlar yaşıyor. Uluslararası bir projeyle 2012 yılında yeniden düzenlenen ek binadaki müzede çok sayıda bilgi, belge, eşya ve doküman bulunuyor. Müzede Braille alfabesi ile yazılan "Uzun ince bir yoldayım' sözü de yer alıyor. Karanlık odada Âşık Veysel'in heykeli de görülebiliyor. Ziyaretçiler müzede, ozanın kendi sesinden bir televizyon kanalına verdiği röportajı da dinleyebiliyor.