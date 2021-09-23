Aziz Sancar TEKNOFEST için İstanbul’da

Özbekistan'ın İpek Yolu Uluslararası Turizm Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilen Sancar'ın buradaki programından sonra dün sabah saatlerinde Semerkant'tan İstanbul'a geldiği öğrenildi. Sancar'in yarın TEKNOFEST katılacağı açıklandı

TEKNOFEST in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "TEKNOFEST'e katılmak için Türkiye'ye gelen Nobel Ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. @AzizGwenSancar yarın Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerimizle buluşuyor" denildi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar daha önce yaptığı açıklamada Aziz Sancar'ın festivale katılımı olacağını belirterek "Nobel ödüllü, Anadolu'nun bağrından çıkmış Türk bilim adamı Aziz Sancar şereflendirecek festivalimizi. Teknolojinin şampiyonlarına Cumhurbaşkanımızla birlikte ödül verecek. Bunlar önemli sürprizlerimiz. Bunların yanında başka sürprizler de bekliyor, onları da günü geldikçe açıklamayı düşünüyoruz." açıklamasını yapmıştı