Bakan Soylu bu sözlerle açıkladı: Daha iyisini görmedim

İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen istihbarat ve güvenlik temalı İkinci Uluslararası Güvenlik Kongresi'nde yaptığı konuşmada, klasik istihbarat yöntemlerinin yerini teknik istihbarat, sinyal ölçüm ve iz gibi daha spesifik istihbarat alanlarının almaya başladığını söyledi. Bu sayede istihbaratın maliyetinin biraz da olsa düştüğünün altını çizen Soylu, saha istihbaratının hala önemini koruduğunu vurguladı. Soylu, dijital istihbaratın bu işin çatısı olmaya doğru ilerlediğini ifade etti. Soylu, Türkiye'de özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Genelkurmay, Emniyet ve Jandarma birimlerinin istihbarat faaliyeti yürüttüğünü hatırlatarak şöyle devam etti:

HIZLI VE GÜÇLÜ ADAPTASYON!

"Öteden beri bu dört kurum arasında koordinasyon eksikliği belki de bizim en temel sorunlarımızdan biriydi. Özellikle 2009-2010'lu yıllardan, Türkiye'de vesayetin kalkmasından sonra bu alanda çok önemli gelişmeler yaşanmaya başlandı. 2012 yılında Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu oluşturuldu, yani bir zihni beraberlik tekamül etti. 2013 yılında güvenlik birimlerinin istihbarat paylaşımını sağlamayı hedefleyen Müşterek İstihbarat Koordinasyon Merkezi oluşturuldu. Aynı zamanda bu merkezde üretilen verilerin hızlı paylaşımı için operasyonel bilgi paylaşım sistemi hayata geçirildi. Böylece koordinasyonun kurumsal altyapısı tamamlanmış oldu."

Bu yapının özellikle 15 Temmuz'dan sonra daha yüksek bir istihbarat ve buna bağlı operasyonel bir kapasite oluşturulmasına imkan sağladığının altını çizen Soylu, "Türkiye'nin başarılı olduğu bir alan da siber teknolojilere hem siber güvenlik hem de istihbarat alanındaki hızlı ve güçlü adaptasyon olmuştur." dedi.