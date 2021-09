Bakan Soylu bu sözlerle açıkladı: Daha iyisini görmedim

Soylu, şunları kaydetti:

"Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımız, terör örgütlerinin eylem yapacağına ilişkin veya doğrudan can güvenliğini hedef alan paylaşımlarla ilgili olarak, Twitter, Facebook, Google, Telegram gibi uluslararası servis sağlayıcılar ve ülkelerle karşılıklı anlık bilgi paylaşımı yapmak üzere 7/24 temas noktası olarak görevlendirilmiştir. Yine şunu ifade edeyim size, ben çok iyi hatırlıyorum, '15 Temmuz'dan sonra bu siber saldırılara karşı kuracağımız duvarlarla ilgili arkadaşlarla hep beraber dikkatli olalım' dedim. Her kurum ilk önce bazen dışarıdan yararlanıcılarla bazen kendi imkanlarıyla sistemler kurdular. Şimdi geldiğimiz nokta neresi? Şimdi geldiğimiz nokta, bizim güvenlik acil durum merkezimiz, GAMER'de bir merkezimiz var, 10 Ekim'de açılacak. Tüm bu siber saldırılara karşı İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla Jandarma, Sahil Güvenlik, Emniyet, Nüfus, Göç, kendi Bakanlığımız çerçevesinde tüm birimler, ortak bir koordinasyon merkezi oluşturuyoruz. Aynen her kurumdaki 7/24 organizasyonu yine bir çatı altında devam ettiriyoruz."