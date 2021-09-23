Diyarbakır annelerinin eylemi 752’inci gününe girdi

Terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin eylemi sürüyor.

Şuana kadar 32 kişinin ailesine kavuşmasına neden olan eyleme destek ziyaretleri kapsamında, Sur Kaymakamı/Belediye Başkanvekili Abdullah Çiftçi eşi Meryem Çiftçi ile birlikte annelerle bir araya geldi.

Annelerin 752 gündür destansı bir eylem ortaya koyduğuna dikkat çeken Çiftçi, "Bu destansı direniş, bölgedeki iklimi değiştirdi. Buradaki aileler evlatlarını istiyor. Doğurdukları, büyüttükleri, birçoğunu da üniversite çağına getirip bu memlekete, ülkesine, devletine, milletine faydalı birer birey olsun diye yetiştirdikleri evlatları maalesef terör örgütü PKK tarafından istismar edildi. Terör örgütü çocukları kandırarak kaçırdı. Bu aileler de, destansı bir direnişle evlatlarını istiyorlar. Bu direniş her türlü takdirin üzerindedir. İstiyorlar ki artık insanlar üniversitelere gitsin, devletine, milletine, ailesine, topluma, dünyaya hayırlı nesiller yetiştirsin ve bu yetiştirdikleri nesiller, birilerinin, PKK'nın ve diğer örgütlerin elinde heba olup gitmesin. Aslında bu destansı direniş, inşallah bölgedeki iklimi değiştirdi, değiştiriyor. Bu annelerin yüreği, samimiyeti, gözyaşı, burada yakılan bu ateşi İnşallah söndürmeye yetecek. İnsan olan, insanlık duygusu olan, insani ve ahlaki değer noktasında değeri olan herkesin bu mücadeleyi desteklemesi lazım." ifadelerini kullandı.