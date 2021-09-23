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Giriş Tarihi: 23.9.2021 16:11

Diyarbakır annelerinin eylemi 752’inci gününe girdi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır annelerinin eylemi 752’inci gününe girdi

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi 752’inci gününe girdi. 234 ailenin sürdürdüğü eyleme destek ziyaretleri de devam ediyor. Eşi Meryem Çiftçi ile birlikte Diyarbakır annelerini ziyaret eden Sur Kaymakamı/Belediye Başkanvekili Abdullah Çiftçi, annelerin destansı direnişinin, bölgedeki iklimi değiştirdiğini söyledi.

Terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin eylemi sürüyor.

Şuana kadar 32 kişinin ailesine kavuşmasına neden olan eyleme destek ziyaretleri kapsamında, Sur Kaymakamı/Belediye Başkanvekili Abdullah Çiftçi eşi Meryem Çiftçi ile birlikte annelerle bir araya geldi.

Annelerin 752 gündür destansı bir eylem ortaya koyduğuna dikkat çeken Çiftçi, "Bu destansı direniş, bölgedeki iklimi değiştirdi. Buradaki aileler evlatlarını istiyor. Doğurdukları, büyüttükleri, birçoğunu da üniversite çağına getirip bu memlekete, ülkesine, devletine, milletine faydalı birer birey olsun diye yetiştirdikleri evlatları maalesef terör örgütü PKK tarafından istismar edildi. Terör örgütü çocukları kandırarak kaçırdı. Bu aileler de, destansı bir direnişle evlatlarını istiyorlar. Bu direniş her türlü takdirin üzerindedir. İstiyorlar ki artık insanlar üniversitelere gitsin, devletine, milletine, ailesine, topluma, dünyaya hayırlı nesiller yetiştirsin ve bu yetiştirdikleri nesiller, birilerinin, PKK'nın ve diğer örgütlerin elinde heba olup gitmesin. Aslında bu destansı direniş, inşallah bölgedeki iklimi değiştirdi, değiştiriyor. Bu annelerin yüreği, samimiyeti, gözyaşı, burada yakılan bu ateşi İnşallah söndürmeye yetecek. İnsan olan, insanlık duygusu olan, insani ve ahlaki değer noktasında değeri olan herkesin bu mücadeleyi desteklemesi lazım." ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır annelerinin eylemi 752’inci gününe girdi
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