PKK’ya silah sağlayan FETÖ’cü Gürbüz Sevilay’dan ilginç savunma

'MAKİNE SATMAK İÇİN GİTTİM'

Mahkeme'nin Kuzey Irak'a neden gittiğini sorması üzerine Sevilay, "Kuzey Irak'a kurulacak yağ ve geri dönüşüm fabrikalarına makine satmak için gittim. Yatırım yapmaya gitmedim. Gittiğim de benden petrol sahasının korunması için radar sistemi istediler. Görüşmeler bunun üzerineydi, ben başta PKK'ya silah sağlandığını anlamadım. Anladığım anda da irtibatı kestim. Benim hakkımda PKK'ya silah sağlandığına ilişkin bir soruşturma yoktu. Vatana ihanet ettikleri için ben bu bilgileri anlattım. Ukraynalı bir şirket İzmir'de bulunan serbest bölgede fabrika kurup silah ürettiği için bildirmek istedim" diye konuştu.