Muş’ta direniş sürüyor evlat nöbetine katılan aile sayısı 10’a yükseldi

Diyarbakır
'dan sonra dalga dalga büyüyen evlat nöbetleri Hakkâri, Şırnak
ve Muş
'ta da sürüyor. Muşta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler nöbetlerini HDP İl Başkanlığı
önünde sürdürürken, Koçhan ailesinin katılımıyla eyleme katılan aile sayısı 10'a yükseldi. 2015'te Bursa
'da 'işe gidiyorum' diye evden çıkan 1982 doğumlu, evli ve bir kız çocuğu babası Ersin Koçhan için nöbete katılan anne Ayten Koçhan, "Lanet olsun PKK'ya, lanet olsun HDP'ye. Onların yavruları okuyor, yavruları yanlarında. Bizim çocuklar dağlarda" diye konuştu.