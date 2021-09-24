CHP'nin "yurt" provokasyonu çöktü: Dev proje seçimden sonra rafa kaldırılmış

FELAKETTEN İSTİFADE EDELİM DİYE BEKLİYORLAR

Şencan "Birileri ülkenin başına bir felaket gelsin de biz de buradan istifade edelim diye dua ediyor. Bunların son örneği de öğrenci yurtları. Bu yurtlara ilişkin son günlerde algı operasyonları yürütülüyor. Küçükçekmece Atakent'te AK Parti döneminde İBB tarafından projelendirilen, 2017 yılında ihalesi yapılan ve 2018 yılında yapımına başlanılan 1875 kişilik bir öğrenci yurdu var. İçinde kütüphane ve spor salonlarının da bulunduğu bu proje tam da 2 yıl 3 aydır CHP'li İBB yönetimi tarafından yarım bırakılmış halde bekletiliyor. Son günlerdeki yurt polemiğinin ardından da algı operasyonuyla gençleri kışkırtmaya çalışıyorlar. Polemiği bıraksınlar yurdu planladığı gibi bitirsinler. İBB yapamıyorsa projeyi devretsin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız seve seve tamamlar" diye konuştu.