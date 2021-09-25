10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı
, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor" denildi. Metina
bölgesinde ise 2 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Öte yandan Suriye'deki Zeytin Dalı Hareâat Bölgesi'ne saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.