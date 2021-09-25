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Giriş Tarihi: 25.9.2021 15:10 Son Güncelleme: 25.9.2021 15:30

Adana'da şaşkınlık yaratan olay! Sokağa girenler şoke oldu: Çözüm sağlanamaz ise...

DHA
Adana’da şaşkınlık yaratan olay! Sokağa girenler şoke oldu: Çözüm sağlanamaz ise...

Adana'nın Seyhan ilçesinde şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Murat Kıran isimli vatandaş yolun kendi arsası olduğunu belirterek duvar ördü. Yolda duvarı görenler büyük şaşkınlık yaşadı ve belediyeye şikayette bulundu. Belediye duvar için yıkım kararı verirken, vatandaş anlaşma sağlanamaması durumunda diğer yolu da çitlerle kapatacağını belirtti.

Adana'da yaşayan Murat Kıran, evinin de içinde yer aldığı 335 metrekare tapulu arazisinden geçtiğini belirttiği yolu, duvar ördürerek kapattı. Belediye, şikayet üzerine yıkım kararı alırken, Kıran da çözüm sağlanamaması halinde evinin yanından geçen 2 sokağı da çitle kapatıp, olayı mahkemeye taşıyacağını söyledi.

Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi 45021 Sokak'taki evinin iki tarafından geçen yolun, kendi tapulu arsası üzerinde olduğunu iddia eden Murat Kıran, arsanın yol olarak kullanılan bölümünün, belediye tarafından istimlak edilerek, bedelinin ödenmesini talep etti. Bugüne kadar beklediği sonuca ulaşamadığını belirten Kıran, birçok evi ana caddeye bağlayan yola duvar ördürdü; 2 metre yüksekliğindeki duvarın üst kısmına da çivi ve cam parçaları yerleştirdi.

Duvarla yol, tamamen kapanırken, mağdur olanlar ise durumu Seyhan Belediyesi'ne bildirdi. Şikayet üzerine belediye yetkilileri, duvarın yıkılması için Murat Kıran'a tebligat gönderdi. Kıran ise elinde yasal tüm evrakın bulunduğunu savunup, yıkım kararını durdurmak için idari mahkemeye suç duyurunda bulunacağını kaydetti. Kıran, yolun istimlak edilmemesi ya da imara açılmaması durumunda, evinin yanından geçen 2 sokağı da çitle kapatıp, olayı mahkemeye taşıyacağını söyledi.

Murat Kıran'ın eşi Vildan Kıran ise haklarını aradıklarını söyleyip, "Burada 335 metrekare arsamız var. Benim 3 kız çocuğum var. Boş arazi olmasına rağmen alkol ve uyuşturucu kullanan birçok kişi buradan geçiyor. Eşim belediyeye giderek durumu anlattı. Belediye buranın imara kapalı olduğunu, duvarı da yıkacağını söylüyor. Biz kendi hakkımız olan arsamızı istiyoruz. Benim tapulu olan arazimin üzerinden yol geçiyor. Çözüm bulsunlar. Bu insanlar neden mağdur olsun" dedi.

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Adana'da şaşkınlık yaratan olay! Sokağa girenler şoke oldu: Çözüm sağlanamaz ise...
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