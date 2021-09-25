Adana’da şaşkınlık yaratan olay! Sokağa girenler şoke oldu: Çözüm sağlanamaz ise...

Murat Kıran'ın eşi Vildan Kıran ise haklarını aradıklarını söyleyip, "Burada 335 metrekare arsamız var. Benim 3 kız çocuğum var. Boş arazi olmasına rağmen alkol ve uyuşturucu kullanan birçok kişi buradan geçiyor. Eşim belediyeye giderek durumu anlattı. Belediye buranın imara kapalı olduğunu, duvarı da yıkacağını söylüyor. Biz kendi hakkımız olan arsamızı istiyoruz. Benim tapulu olan arazimin üzerinden yol geçiyor. Çözüm bulsunlar. Bu insanlar neden mağdur olsun" dedi.