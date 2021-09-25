Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
, son günlerde öğrencilerin barınma sorunu yaşadığı iddiasıyla yapılan provokatif eylemlere ilişkin aHaber
'de Ankara Temsilcisi Murat Akgün
'e değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya üzerinden "barınamıyoruz" adı altında eylem yapanların devlet yurtlarına başvuru yapmadığını, çoğunun ise öğrenci dahi olmadığını söyleyen Kasapoğlu, "Şu an itibarıyla birçok ilimizde öğrencilerimizin tamamı yurtlara yerleştirildi. Toplamda 403 bin öğrencimizi yurtlara yerleştirdik. Yedek yerleştirmelerimiz devam ediyor. İsteyen her gencimizi yurtlara yerleştireceğiz" diye konuştu. Kasapoğlu, "2002 ile 2021 yılı kıyaslaması olarak bakıldığı zaman hem yatak, hem hizmet hem de konfor açısından büyük farklar var. 20 kişilik odalar, 1 katta bir banyo bir lavabo vardı. Etüt alanları olmayan merkezler, ısınmayan kaloriferler vardı, bunların hepsini yeniledik. Dünyanın en kapsamlı, kapasitesi en yüksek yurtlarına sahibiz. Adeta dünyanın en modern, en rekabetçi otel zincirleriyle rekabet eder durumdayız. 19 yıl önce 180 bin olan kapasite şu anda 720 binin üzerine çıktı. Bu hizmeti, altyapıyı kimsenin istismarına ve karalamasına müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz" dedi.