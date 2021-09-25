PKK parkına 7.5 yıl hapis talep edildi

İstanbul Küçükçekmece
'de CHP'li belediyenin PKK renkleri ve işaretleriyle donattığı park için açılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, belediye kontrol mühendisi Deniz D. K. ile yüklenici firmalarda peyzaj mimarı olarak çalışan Gülsüm G. ve Yüksel P'nin, örgüt propagandasından 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme, savunma için süre vererek duruşmayı erteledi.
Skandal, Küçükçekmece Belediyesi
'ne ait sosyal medya hesabından 8 Kasım 2020'de paylaşılınca ortaya çıkmıştı.