THY Dallas seferlerine başladı

Halen bu ülkede 9 ayrı şehirde 10 havalimanına uçuş yapan THY'nin sefer düzenlediği destinasyon sayısını 11'e çıkarmış oldu.



İstanbul Havalimanı'ndan Dallas'a pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 sefer düzenleyecek olan, Dallas seferlerini yeni nesil geniş gövdeli Boeing 787-9 Dreamliner uçağıyla gerçekleştirilecek.

Halen ABD'de Atlanta, Boston, Washington DC, Houston, New York JFK, Los Angeles, Miami, Chicago, San Francisco, Newark'a tarifeli seferler düzenleyen THY'nin önümüzdeki dönemde Denver şehrine de sefer düzenlemeyi planlıyor