Bakan Koca açıkladı! Maviye dönen il sayısı 10’a çıktı

Bakan Koca paylaşımında, "Haritamız, toplum bağışıklığı hedefi için yeniden şekillenmeye devam ediyor. MAVİ İL sayımız İZMİR'LE 10'a çıktı. Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı İzmir'de artık %75'in üzerinde. Hepimizin lehine sonuçlar için, sıradaki 71 il, yarışalım!" dedi.