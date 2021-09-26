Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Koca açıkladı! Maviye dönen il sayısı 10'a çıktı
Giriş Tarihi: 26.9.2021 23:06

Bakan Koca açıkladı! Maviye dönen il sayısı 10'a çıktı

Bakan Koca açıkladı! Maviye dönen il sayısı 10’a çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, mavi il sayısının İzmir'le 10'a çıktığını açıkladı.

Bakan Koca paylaşımında, "Haritamız, toplum bağışıklığı hedefi için yeniden şekillenmeye devam ediyor. MAVİ İL sayımız İZMİR'LE 10'a çıktı. Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı İzmir'de artık %75'in üzerinde. Hepimizin lehine sonuçlar için, sıradaki 71 il, yarışalım!" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Koca açıkladı! Maviye dönen il sayısı 10'a çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA