Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan yürek ısıtan paylaşım
Giriş Tarihi: 26.9.2021 16:23 Son Güncelleme: 26.9.2021 16:45

Başkan Erdoğan'dan yürek ısıtan paylaşım

Başkan Erdoğan’dan yürek ısıtan paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyada yürek ısıtan bir paylaşımda bulundu. Torunu Aybike'nin kedisinin fotoğraflarını paylaşan Başkan Erdoğan, "Sevgili torunum Aybike’nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sosyal medyada yürek ısıtan paylaşım. Torunu Aybike'nin kedisinin fotoğraflarını paylaşan Başkan Erdoğan, "Sevgili torunum Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımın altına çok sayıda yorum gelirken, vatandaşlar kendi hayvan dostlarıyla fotoğraflarını da iletinin altına etiketlemeyi ihmal etmedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan yürek ısıtan paylaşım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA