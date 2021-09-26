Biz gençlerimize vizyon çiziyoruz birileri onları harflere ayırıyor

TEKNOFEST Havacılık
, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan
yarışmalarda başarılı gençlere ödüllerini verdi, ardından eşi Emine Erdoğan
, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar
, TEKNOFEST
Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar
ve öğrencilerle birlikte Hürkuş ve Akıncı
'nın da yer aldığı "Milli Kanatlar Gösterisi"ni tribünden izledi. İşte Başkan Erdoğan'ın TEKNOFEST ana sahnesinde yaptığı konuşmanın satırbaşları:
TEKNOFEST'te gençlerimizin emeklerinin yanı sıra Türkiye'nin birikimi, ülkemizin zengin potansiyeli de var. TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri, inşallah 2053
-2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır. Varsın birileri bizim gençleri tanımak yerine sizleri harflerle kategorilere ayırarak tanımlamaya çalışsın. Varsın birileri bu ülkenin gençlerine vizyon ve ufuk çizmek yerine gençlerimizi kısır gündemlerine alet etmeye çalışsın. Varsın birileri hiçbir ayrım yapmadan bu ülkenin gençlerini kucaklamak yerine, siyasi ikballeri ve hırsları uğruna kutuplaştırmanın peşine düşsün. Varsın Akıncı'nın bir kablosunu lehimleyemeyecek, TOGG'un bataryasını dahi gösteremeyecek olanlar, bu eseri inşa eden gençleri hor, hakir görsün. Biz gençlerimize inanıyoruz. Biz gençlerimizi harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde bir karaktere, ufka, vizyona sahip olduğunu iyi biliyoruz.
Bugün burada dünyanın seyrini değiştirecek olan, uzay yolcularını, mucitleri, pilotları, mühendisleri, fizikçileri karşımda görüyorum. Bugün burada ülkemizi güvenle, huzurla teslim edeceğimiz pırlanta gibi bir gençlik görüyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı
olarak hem siz gençlerimizle hem de en güzel şekilde yetiştiren anne babalarınızla gurur duyuyorum.
Beş yıl önceki hain darbe girişiminde havalanan uçaklar, ülkemizi yıkmak, birliğimizi bozmak, sözüm ona bizi korkutmak için bu alanın üzerinde uçuyorlardı. Hamdolsun bugün aynı alanda, kendi ürettiğimiz insanlı ve insansız hava araçlarımız Türkiye'nin gücünü göstermek için uçuyor. Bazılarımız maalesef bu uçakların çıkardığı sesleri acıyla, teessürle hatırlıyor olabilir. Ancak bizim evlatlarımız bu sesleri festivalle, coşkuyla, büyük bir gururla hatırlayacaklardır.
İnşallah bu ve benzeri organizasyonların sayısını artıracak, Türk gençliğini yeni dünyanın en yetkin nesli haline getireceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST'i dünya markası haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak, dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz. Böylece TEKNOFEST'i sadece ülkemizin değil, küresel çapta bir inovasyon ve teknoloji şölenine dönüştüreceğiz.
BUNLAR BATI'YA KARŞI EZİK, HALKINA KÜSTAH VE KABADIR
(Başkan Erdoğan)
Ülkemizde siyaseti, ekonomiyi, diplomasiyi, milletin gözü yerine, başkasının gözüyle okuyan bir kesim bulunuyor. Bunlar ne hizmet ederler, ne de edilmesine izin verirler. Bunlar bilimde, sanatta, sporda, kültürde, ne özgün bir eser ortaya koyarlar, ne de sizin gibi gençleri takdir ederler. Bunlar Batı ülkelerindeki her şeyi çok kaliteli, bizde ise her şeyi çok kötü, çok pespaye görürler. Bunlar Batı karşısında olabildiğince ezik, kendi halkına ve ülkesine karşı kaba ve küstahtırlar. Bugüne kadar neyi başardıysak, bunlara rağmen başardığımızı biliyorsunuz.
YAPAMAZSIN DİYENE KULAK ASMAYIN
(Başkan Erdoğan'dan gençlere)
Size
yapamazsınız diye ahkâm
kesenlerin sözlerine asla
kulak asmayın. Yeteneğinizi
küçümseyenlere, sizi
kafalarındaki dar kalıplara
hapsetmeye çalışanlara
asla prim vermeyin. Biz
sizlere inanıyoruz.
ÇAĞ AÇIP KAPATAN FATİH'İN TORUNLARISINIZ
SİZLER 21 yaşındayken çağ açıp çağ kapatan dahi Türk Fatih'in torunlarısınız. Sizler Nuri Demirağların evlatlarısınız. Yerli ve milli sanayi için canını ortaya koyan Nuri Killigiller'in mirasçılarısınız. Büyük ve güçlü Türkiye sizlerin omuzlarında yükselecektir. Sizden Aziz Sancar hocamızın başarısını daha öteye taşımanızı bekliyorum.
26 EYLÜL DIL BAYRAMI MESAJI:
Türkçe'yi tüm özgünlüğüyle muhafaza etmeliyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: Yaşayan bir varlık olan dilimizi beslemek, korumak ve geliştirmek için Türkçemizin kullanımına özen göstermeyi sürdürmeliyiz. Dünyanın sayılı dilleri arasında yer alan Türk dili, milli ruhun oluşmasında, milli kimliğin kazanılmasında ve yaşatılmasında temel bir unsur olagelmiştir. Dilimizin tüm zenginliklerini kucaklayan bir anlayışla Türkçemize sahip çıkmanın hayati önemi haizdir. Teknolojinin hızla ilerlediği, dijitalleşmenin hayatın her alanına sirayet ettiği bir dünyada, dilimizi tüm özgünlüğüyle muhafaza etmeliyiz. ANKARA