Sivil Havacılık Genel Müdürü Yüksek: "İleride İHA yolları, drone yolları göreceğiz"

Hava yolu araçlarının sertifika işlemlerinden söz eden Yüksek, "Özellikle sertifikasyon alanına pek bilinmeyen bir faaliyetimiz var. Sivil havacılığı şöyle tanımlayabiliriz; havada bulunan canlı olmayan her türlü aracın, her türlü kimliğin yönetiminden sorumlu bir kurum. İzin düzenlemeleri, araçların bakımı, araçların her türlü takibi Sivil Havacılık bünyesinde gerçekleştiriliyor. Sertifikasyon alanında da özelikle Gökbey'de çok ciddi bir efor sarf ettik, buradaki gösteri uçuşuna yetiştirdik. Bu çok uzun süreli bir süreç ve yaklaşık 14 modülün olduğu, her bir modülde denetleme birimimizin çalıştığı çok organize bir faaliyet. Dolayısıyla bir hava aracı yapmak için onun sertifikalandırılması çok önemli. Zaten aksi halde ne satılması ne kullanılması söz konusu olamıyor. Dolayısıyla biz desteğimizi Savunma Sanayii'ne vermiş oluyoruz" dedi.