TBMM’de yargıda köklü değişiklik planı

Adalet Bakanlığınca yürütülen Yargı Reformu kapsamında idari sulh mekanizması ile ilgili düzenlemenin yeni yasama döneminde TBMM'de şekilleneceği öğrenildi. Düzenleme kapsamında bozma kararı verilen dosyaların ilk derece idare ve vergi mahkemeleri tarafından öncelikle ve ivedilikle görülmesi için düzenleme yapılması planlanırken, idari davalarda dosyaya sonradan giren bilgi ve belgelerin de taraflara tebliğinin zorunlu hale getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, idari uyuşmazlıkların mahkemelere gitmeden önce çözülmesi ve bu suretle vatandaşların işlerinin kolaylaştırılmasının da gündemde olduğu bilgisi edinildi.

Kamu kurumlarının idari işleyişinde ve idari yargıda vatandaşın hukuki güvencesini artıran ve adalete erişimini güçlendiren önemli bir dizi değişiklik içeren yeni bir düzenleme geliyor. Bunların bir kısmı idarenin taraf olduğu ve adli yargıda görülen davaları da etkileyecek.

BOZMA KARARI VERİLEN DOSYALAR ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK

İdari yargı ilk derece mahkemelerinin kararları başvuru halinde bölge idare mahkemeleri tarafından istinaf incelemesine tabi. İdari yargıda temyiz incelemesini ise Danıştay yapıyor. Bu süreçte çeşitli sebeplerle hakkında bozma kararı verilen hükümler ilk derece mahkemelerine (idare ve vergi mahkemeleri) geri gönderiliyor. Uygulamada ilk derece mahkemeleri mevcut dosyaları ile birlikte sırasına göre dosyaları karara bağlıyor. Bozma kararı verilen dosyaların ilk derece idare ve vergi mahkemeleri tarafından öncelikle ve ivedilikle görülmesi için düzenleme yapılması planlanıyor. Bu suretle yargılamaların daha fazla uzamaması hedefleniyor.

DOSYAYA SONRADAN GİREN BİLGİ VE BELGELER TARAFLARA TEBLİĞ EDİLECEK

Adalet Bakanlığınca yürütülen Yargı Reformu kapsamında gündeme gelmesi beklenen düzenleme kapsamında idari davalarda dosyaya sonradan giren bilgi ve belgelerin taraflara tebliğinin zorunlu hale getirilmesi hedefleniyor.

İDARİ SULH MÜESSESİNİN GETİRİLMESİ PLANLANIYOR

İdari uyuşmazlıkların mahkemelere gitmeden önce çözülmesi ile ilgili de bir düzenlemenin gündemde olduğu, bu uygulamanın hayata geçmesiyle vatandaşların işlerinin daha da kolaylaştırılacağı öğrenildi.

Diğer yandan, kişiler ile idarelerin taraf oldukları uyuşmazlıkların en az masrafla, hızlı ve dostane bir şekilde çözümlenmesi amacıyla sulh uygulaması yeniden yapılandırılırken, düzenleme yalnızca idari yargıda değil, adli yargıda görülen ve kamu kurumlarının taraf olduğu davaları da kapsayacak. Bu kapsamda 25 üyenin yer aldığı Bilim Komisyonu oluşturulmuştu ve geniş katılımlı toplantılar ile yapılacaklar belirlendi. Konuyla ilgili düzenleme yeni yasama döneminde komisyonda ve Genel Kurulda milletvekilleri tarafından şekillendirilecek.

SULH KOMİSYONLARI YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Teknik çalışmalarda gündeme gelen öneriler arasında; idarelerin bünyesindeki sulh komisyonlarının yeniden yapılandırılması, idarelerin taraf olduğu bazı adli ve idari uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce sulh yoluna başvurunun zorunlu hale getirilmesi, idarenin merkez ve taşra teşkilatında birden fazla Sulh Komisyonu kurulabilmesi, adli yargıda tazminat ve alacak davası açmadan veya bu konuda icra takibine başlamadan önce idari yargıda ise tam yargı davası açmadan önce sulh yolunun denenmesinin zorunlu olması, sulh komisyonlarının belli bir miktara kadar olan uyuşmazlıkları nihai olarak sonuçlandırabilmesi, bu miktarın üstündeki uyuşmazlıklar için ilgili makamlara sulh konusunda görüş bildirmesi, idarelerin kendi aralarında ortaya çıkan uyuşmazlıkların sulh komisyonlarının müşterek olarak toplanmasıyla çözülmesi, Sulh Komisyonlarına inceleme ve araştırma yetkisi verilmesi, sulh görüşmelerinin olumlu neticelenmesi halinde taraflarca düzenlenecek anlaşma belgesinin ilam niteliğinde belge sayılacağı ve anlaşılan hususlara ilişkin dava açılamayacağı, Sulh Komisyonu üyelerine, inisiyatif alabilmeleri amacıyla hukuki, idari ve mali güvence getirilmesi yer alıyor.