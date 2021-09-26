Yargıtay üyesinden kritik soru: Ankesör sadece askeriyede mi kullanılmış?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kozmik davalarına bakan Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin üyesi ve 2014 yılında FETÖ'cü hakim ve savcılara karşı tarihi seçimi kazanan ekibin liderlerinden olan İsa Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden FETÖ'nün mahrem yapısının kullandığı ankesör ile irtibat kurma konusunda askeriye dışında diğer mahrem meslek grupları yok mu diye sordu.

İsa Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllardır cep telefonu ile irtibat kurmamışlar. Kimse niye diye sormamış, sorgulamamış. Ankesör soruşturmasının ne kadar doğru ve önemli olduğunun tespit ve teyidi bir itiraf. Soru şu; Ankesör sadece askeriyede mi kullanılmış? Diğer mahrem meslekler ile ankesör irtibatı yok mu?" diye sordu.