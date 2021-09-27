"Azerbaycan - Türkiye ortaklığı dosta gurur, düşmana gözdağıdır"

Burada yapılan açıklamada, "Bu tarihi bağın devamı olarak, Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarımızın birbirine 'gardaş' diye seslenmesi, ay yıldızlı bayraklarımızın beraber dalgalanması, dostlarımız için gurur, düşmanlarımız için en net gözdağıdır" denildi.

Açıklamaya, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Esra Karabal Arda'nın yanı sırsa Azerbaycan'dan gelen heyette yer alan Gençlik Vakfı Başkan Yardımcısı Gadir Khalilov, Uluslararası İş Birliği Şube Müdürü Vusala Niftaliyeva, Uluslararası İş Birliği Uzmanı Anar Javadov, Karabağ gazisi Ehliyet Mehdiyev, İslahatçı Gençler Birliği Başkanı Farid Shahbazli, Davam Gençlik Hareketi Başkanı Nihad Allahyarlı, Vatandaş Cemiyetinde Debat Başkanı Ulviyya Akhundova ve Gençliğin Sosyal Ekonomik Kalkınmasına Yardım Teşkilatı Başkan Yardımcısı Hacibey Heyderli ile Azerbaycan Gençlik Organizasyonları Milli Konseyi Başkan Yardımcısı Rafael Hacibeyli katıldı.

"Karabağ Azerbaycan'dır'" yazılı pankart ile Türk ve Azeri bayrakları taşıyan gruptakiler adına açıklama yapan TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan, bir yıl önce bugün başlayan ve 44 gün süren ikinci Karabağ - Vatan Savaşı'nın, Azerbaycan'ın büyük zaferi ile sonuçlandığını anımsattı. Basın açıklamasında, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in liderliğinde kazanılan bu şanlı zafer, tarihe altın harflerle yazılırken, Türkiye olarak bir kez daha kardeşlerimizin yanındaydık" denildi. Basın açıklamasının devamında şu mesajlar yer aldı:

DOSTA GURUR, DÜŞMANA GÖZDAĞI



* "Bu tarihi bağın devamı olarak, Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarımızın birbirine 'gardaş' diye seslenmesi, ay yıldızlı bayraklarımızın beraber dalgalanması, dostlarımız için gurur, düşmanlarımız için en net gözdağıdır. Vatan Savaşı'nın zaferle sonuçlanması, bölgedeki güç dengelerinin değişmesine neden olurken, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki birlik ve beraberliğin yeni bir nişanesi, olarak tarihe geçmiştir."



* Türkiye olarak bir kez daha kardeşlerimizin yanındaydık. Karabağ meselesi, Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonuyla kısa bir süre içinde Azerbaycan lehine çözüme kavuşturulurken, Sayın Cumhurbaşkanımızın net duruşu unutulmamalıdır. Savaşın ilk günlerinden itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında yer aldığını ve kardeşlerimizin asla yalnız olmadığını söylemiştir. Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in savaş zamanı 'Türkiye tarafından siyasi ve manevi desteğin sergilenmesi bize ilave güç vermiş, bu destek sayesinde Azerbaycan zafere doğru daha emin adımlarla yürümüştür' açıklaması bu desteğin en net göstergesidir."

KARABAĞ ZAFERİ LİSELİ GENÇLERİN GÖZÜNDEN RESMEDİLMİŞTİ

TÜGVA tarafından, Karabağ Zaferi'ni liseli gençlerin gözünden ve hayal güçlerini yansıttıkları resimlerden görmek için "Karabağ Zaferi Resim Yarışmasına" gençlerin ilgisi oldukça yoğundu. Azerbaycan Gençler Fonu ve TÜGVA ortaklığında gerçekleştirilen projede dereceye giren ilk 3 gence ödül olarak Azerbaycan gezisi verilmişti. Yarışma sonucunda Azerbaycan gezisine gitmeye hak kazanan gençlerin yanı sıra Azerbaycan'dan yarışmaya katılan ve dereceye giren 3 genç de Türkiye gezisi kazanmıştı.