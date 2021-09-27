Boşanmak istediği eşine 5 el ateş eden Ragıp Canan’dan pişkin savunma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 4 Haziran 2020'de Nurtaç Canan'ın eşinden boşanmak istediği, valizini hazırlarken Ragıp Canan'ın bu duruma sinirlendiği ardından Ragıp Canan'ın müştekinin evden çıkmasını engellediği ve silahıyla eşine 5 el ateş ederken "Öleceksin, gebereceksin" dediği aktarıldı. Canan'ın , Nurtaç Canan' ı yaralı halde bırakarak evi terk ettiği anlatılan iddianamede müştekinin de yerde yaralı yatarken kanıyla "Annem, babam hakkınızı helal edin, üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum" yazdığı belirtildi. Ragıp Canan'ın "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla tehdit" suçlarından toplamda 19 yıldan 39 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ragıp Canan, SEGBİS bağlanırken, müşteki Nurtaç Canan ve tarafların avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Sanık Ragıp Canan'ın mağduru hayati tehlike oluşturacak ve ağır şekilde yaraladığı belirtildi. Tartışılması gereken konunun sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" ya da "silahla kasten yaralama" suçlarından hangisinin olduğu bildirildi.

Ragıp Canan'ın mağdura 5 kez ateş ettikten sonra mağdurun yoğun kan kaybı yaşadığı sırada sanığın eylemini sonlandırdıktan sonra hastaneye götürmüş olsaydı "kasten öldürme"den gönüllü vazgeçmiş ve eyleminin "silahla kasten yaralama" olabileceği kaydedildi.

Nurtaç Canan'ın silahla ağır yaralanmış ve ölüm tehlikesini bulunduğu, tanık beyanları ve tanıkların olay yerine ambulans götürmüş olmalarının sanığın gönüllü vazgeçme koşulu olmadığı, Nurtaç Canan'ın kanıyla kendisini eşinin vurduğunu yazı ile yazması sanığın kastının "kasten öldürme" suçu olduğu ifade edildi.

Olaydan önceki bir tarihte sanığın Nurtaç Canan ile ayrılıp barışmalarından sonra mağdura "benimle barışmasaydın, seni öldürecektim" diyerek ölümle tehdit ettiği ifade edildi.



Mütalaada, sanık Ragıp Canan'ın "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme", "silahla tehdit" ve "eşini hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 19 yıldan 39 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



BANA VERECEĞİNİZ CEZA EŞİMİ DE YARALAYACAKTIR



Söz verilen tutuklu sanık Ragıp Canan, işten dolayı tartışmalarının yaşandığını belirterek, "Olaydan sonra önce oğlumu aradım, 'anneni dövdüm, hemen ambulans gelsin' dedim. Oğlumda bizzat bunu söyledi. Oğlumu aradıktan sonra kayınpederimi arayarak 'kızını öldürdüm' demedim, 'şerefsizler, sizin yüzünden karımı vurdum' dedim. Ben eşimi öldürmek istesem öldürebilirdim. Öldürmem için namus meselesi yok, bir şey yok. Aptallığım, eşekliğim yüzünden bir anda gelişen bir şeydir. Eşimi yaralamak bile istemedim. Ben mağdurum, bir esnaf ve babayım. Bu bir kazaydı, aptallıktı. Takdiri size bırakıyorum. 16 aydır tutukluyum. Bu bana vereceğiniz ceza eşimi de yaralayacaktır" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunma için süre vererek, duruşmayı erteledi.

EĞER ÖLSEYDİM, ADAM ÖLDÜRMEYE GİRECEKTİ



Duruşma çıkışında konuşan mağdur Nurtaç Canan, "Benim elimi tutarak, çevire çevire ateş eden bir insandan bahsediyoruz. Doktorda randevum var, içeride kalan mermiyi çıkartacaklar. Eğer ölseydim, adam öldürmeye girecekti, avukatı kesinlikle adam yaralamadır diyor. Bu beni üzdü. Mütalaa tam istediğimiz gibi oldu, tutukluluğun devamı bize sevindirdi. Merhamet zalime edilmemesi lazım" dedi.