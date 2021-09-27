Kadın cinayetinde ‘vıcdan’ şerhi

İstanbul
'da bir inşaat şirketinde çalışan Erencan Eren (24) akrabası Sultan Eren
(22) ile 2015'te evlendi. Erencan Eren (24), kısırlık tedavisi devam ederken hamile kalan eşiyle "bu çocuk kimden" diyerek tartıştı. Sultan eşini ikna edemedi. Sinirle, "Bebek senden değil. Etek giy sokağa öyle çık" diyerek karşılık verdi. 2017'de yaşanan olayda Erencan Eren, 6 aylık hamile eşini silahla başından vurarak öldürdü. Cinayet sonrası evin kapısına "Biz üç haftalık tatile çıkıyoruz, telefonlarımız kapalı olacak bizi aramayın" yazısını astıktan sonra valizini alıp otobüsle Tunceli
'ye giden zanlı, üç gün sonra kaldığı otelde yakalandı. İstanbul 31
. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan Erencan Eren, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın avukatı ise "Bebek senden değil. Etek giy sokağa öyle çık" sözleri nedeniyle "haksız tahrik indirimi" talebinde bulunmak için dosyayı Yargıtay
'a taşıdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirtip verilen cezanın bozulmasına hükmederken, Yargıtay 1. Ceza Dairesi üyelerinden biri karşı oy kullanıp karara düştüğü notla adeta vicdanların sesi oldu. Haksız tahrik indiriminin, "Bebek senden değil. Etek giy sokağa öyle çık" sözleri için verildiğini anımsatan hâkim, diğer taraftan, ilk olarak kocanın eşine karşı söylediği "bu çocuk kimden" sözlerinin de kadına karşı iftira niteliği taşıdığına yer verdi. Notta, Sultan'ın aile üyelerince gayet mazbut bir insan olarak bilindiği, evine ve ailesine bağlı, giyimine kuşamına özen gösteren biri olarak belirtildiğine yer verildi. Yapılan DNA incelemesi ile bebeğin babasının da sanık olduğunun kesin olduğunu belirten ceza dairesi üyesi, Sultan'ın eşine yönelik sadakat yükümlülüğüne aykırı hiçbir davranışı bulunmamasına rağmen Erencan'ın aşırı kıskançlık göstererek sürekli eşinin kendisini aldattığı ve bebeğin babasının başkası olduğu gerekçesi ile maktulü suçladığını vurguladı.