Kurtulmuş, Körfez’i havadan inceledi: “Meselenin üstünden geleceğiz”

Kocaeli'nde çeşitli temaslarda bulunan ve STK'larla bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, daha sonra deniz uçağı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez'de yürütülen müsilaj çalışmalarını havadan inceledi. Kurtulmuş'a Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, İstanbul Milletvekili İffet Polat, AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Fethan Baykoç eşlik etti.

"ÇEVREYE ZARAR VERİLDİ"



İncelemeleri sonrası açıklamalarda bulunan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı; "İzmit Körfezi'nde çevreye zarar vermesi muhtemel olan alanlar üzerinden kısa bir gezinti yaparak özellikle Marmara Denizi'ni ciddi şekilde tehdit eden çevre kirliliğiyle ilgili son gelişmeleri büyükşehir belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları da yerinde görerek inceleme fırsatı bulduk. Yaz ayları boyunca gündemi meşgul eden müsilaj meselesi sadece bir sonuçtan ibarettir. İnsanoğlunun çevreye karşı duyarsızlığı nehirlerimizi, göllerimizi, akarsularımızı, denizlerimizi, toprağımızı kirletmemizin ve umarsız bir şekilde çevreye zara vermenin sonucu olarak karşımızı devasa bir müsilaj sorunu ortaya çıktı" dedi.

SADECE MARMARA'NIN SORUNU DEĞİL



"Yaz aylarında hem Marmara Belediyeleri Birliği Başkanı hem Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı olarak başkanımız başta Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi etrafından bulunan belediyelerimiz hep birlikte müsilajla ilgili bilimsel çalışmalar yapıldı. Birinci derecede nasıl tedbirler alınır diye çalışmalar yaparak bugüne kadar geldik. Tabi ki ülke sanayileşecek buna kimsenin itirazı olamaz ama sonuçta herkesin çevreye saygı duymak gerekir. Havdan denetlemede gördük ki tüm gücümüzle yaşadığımız çevreyi korumak için fevkalade hassas olmamız lazım. Bu sadece Marmara'nın değil bütün insanlığın sorunudur. Çevreye verilen tahribat insanlığın akıbetini etkileyecektir" diye konuştu.

"MESELENİN ÜSTÜNDEN GELECEĞİZ"



Kurtulmuş son olarak "İlgili kurumlarımız denetimlerini eksik yapmadan kimsenin gözünün yaşına bakmadan çevreyi kim tahrip ediyorsa onlara karşı her türlü tedbiri alarak mücadele edeceğiz. Bizler de birey olarak çevreye karşı hassasiyetimizi koruyarak Türkiye'yi daha yaşanabilir ülke haline getirmek için mücadele edeceğiz. Çevre temizliğine verdikleri destekten dolayı büyükşehir belediyemize teşekkür ediyorum. Marmara için kalıcı olarak bu sorunun çözümü için her türlü tedbir ortaya konulacaktır. TBMM'de kurulan alt komisyon üyeleri de incelemelerini yaptı. Meselenin üstesinden geleceğiz. Neden Körfez'in bütün kıyılarında mavi bayraklı plajlarımız olmasın"