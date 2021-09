ABD Suriye’den çıkmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Amerikan CBS televizyonuna verdiği mülakatın tamamı yayınlandı. Margaret Brennan'ın sorularını yanıtlayan Erdoğan, Afganistan ve Suriye'deki gelişmeler, Türkiye-ABD ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu:20 yıldır Amerika'nın Afganistan'da kalışıyla bölge güvenli bir hale gelmedi ki. Tam aksine, bölge her geçen gün ciddi manada kan kaybetti. Şu anda Taliban orada Amerika'nın silahlarıyla hareket ediyor. Bu gerçekleri de tabii görmek gerekir.Bizim Afganistan halkıyla tarihten gelen bir birlikteliğimiz var. Kimsenin Afganistan'a vermediği desteği her zaman biz verdik. Bundan sonraki süreçte de bunu yaparız. Şu anda Afganistan'daki hükümet kapsayıcı değil, kucaklayıcı değil. Kucaklayıcı, kapsayıcı olmayan bir hükümetle böyle bir adım atmak da bizim için bir defa mümkün değil ama bu kapsayıcı olursa, kucaklayıcı olursa bizler de Türkiye olarak orada yer alırız.Bundan sonra ülkemize hala Afgan mülteci almaya gücümüz yetmez. Açık söylüyorum, bizim kapımız yol geçen hanı değildir.Türkiye'ye saldıran terör örgütleri de maalesef Amerika'dan çok ciddi silah, mühimmat desteği aldı. Bu, geçmiş hükümette de aynı şekilde oldu, şu anda da aynı şekilde oluyor. Öncelikle PKK/YPG/PYD terör örgütlerine bu tür silah desteklerinin verilmemesi gerekir.(Türkiye'nin S-400 alımı karşısında ABD'nin tutumu) Ona karışamaz. Siz bana Patriot vermezseniz, savunma noktasında benim bir başka ülkeden alacağım herhangi bir savunma sistemine müdahale edemezsiniz.(Hala S-400'lerin yeni partisini alma niyetinde misiniz?) Tabi ki evet.Ortadoğu'da ne yapacağımızın kararını biz veririz.Amerika, bölgedeki PKK, PYD, YPG gibi terör örgütleriyle beraber mi hareket edecek yoksa NATO'da beraber olduğu dostuyla, Türkiye'yle mi beraber mi hareket edecek? Bunun kararını vermesi lazım.(Suriye'deki 900 ABD askeri) Tabi ki benim burada tasarrufum olursa Suriye'den çıkmalarıdır, Irak'tan çıkmalarıdır; Afganistan'dan çıktıkları gibi çıkmalarıdır. Çünkü eğer dünyada biz barışa hizmet etmeyi istiyorsak barış için o bölgelerde kalmanın hiçbir anlamı yok. Bırakalım o bölge halkı, o bölgedeki yönetim kararını kendisi versin.BAŞKAN Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar 'dan olan torunu Aybike'nin kedisi ile fotoğrafını Twitter'dan paylaştı. Erdoğan, "kedi emojisi" de kullandığı paylaşımında, "Sevgili torunum Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı" ifadesini kullandı.nı Turgut Aslan üstlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nikâh törenine telefon bağlantısıyla katılarak, çifte mutluluklar diledi. ANKARA