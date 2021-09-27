ABD Suriye’den çıkmalı

Giriş Tarihi: 27.9.2021

Başkan Erdoğan, Suriye’deki 900 Amerikan askeri için “Tabi ki benim burada tasarrufum olursa Suriye’den çıkmalarıdır, Irak’tan çıkmalarıdır; Afganistan’dan çıktıkları gibi çıkmalarıdır” dedi