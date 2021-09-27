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Giriş Tarihi: 27.9.2021

Şehit babasından kahramanlara büyük vefa

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Şehit babasından kahramanlara büyük vefa

Polis oğlu Emre Horoz’u 5 yıl önceki terör saldırısında şehit veren Konyalı baba, gönüllülerle birlikte örnek bir seferberlik başlattı. Baba Horoz, 4 ildeki okullarda şehitlerin adının verildiği 20 kütüphanenin açılmasını sağladı

İstanbul Beşiktaş'ta 2016 yılında düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen polis memurlarından biri olan Konyalı Emre Horoz'un (24) babası Mustafa Horoz, hayatını şehit isimlerinin verildiği kütüphaneler yaptırmaya adadı.

3 YENİ KÜTÜPHANE DE YOLDA
Bugüne kadar koordinatörlüğünü yaptığı 20 kütüphanenin açılışının gerçekleştiğini, hali hazırda bulunan 3 kütüphanenin de bitme aşamasında olduğunu belirten Horoz, "Ben, bu kahramanların ne için ve neden şehit olduğunu, bu kütüphaneye giren herkes görüp okusun, onlar unutulmasın istiyorum. Şehitlerimizin isimlerinin kütüphanelerde yaşatmak için son nefesime kadar çalışacağım" dedi.

GÖNÜLLÜLERDEN TAM DESTEK
Horoz, önce şehitler için oluşturulan kütüphanelere kitap desteği sağlamaya başladı. 1.5 yıl önce de gönüllülerden oluşan 'Şehit Kütüphaneleri' oluşumuna katıldı. Oluşumun Konya koordinatörlüğünü üstlenen baba Horoz, bu süre içerisinde çoğunluğu Konya kent merkezi ve ilçelerinde 19, Erzurum'da 2, Samsun ve Hakkari'de birer olmak üzere 20 okul kütüphanesinin oluşmasını sağladı. Gönüllülerle birlikte kütüphaneleri oluşturduklarını belirten Horoz, "Milli Eğitim Müdürlükleri ile irtibat kurup özellikle ihtiyaç olan okullarımızı belirliyorum. Sonra hangi şehidimizin ismi verilecek onları belirliyorum. Özellikle ismi daha önce hiçbir yere verilmemiş olan şehitlerimizi seçiyoruz. Sağ olsun bazı gönüllülerimiz rafları yaptırmak istiyor, bazıları kitap desteği sağlıyor, böylece şehitlerimizin kütüphanelerini tamamlıyoruz" diye konuştu.

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Şehit babasından kahramanlara büyük vefa
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