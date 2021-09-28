Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Hızlı adalet için her ile sulh komisyonu

Başkan
Erdoğan, 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu. 1008 yeni adli yargı hakimi ve cumhuriyet savcısı ile 7 yeni idari yargı hakimini tebrik ederek konuşmasına başlayan Erdoğan özetle şunları söyledi:
Adalet
terazisinin doğru tartması kadar, adaletin gecikmemesi de önemlidir. Geciken adalet adalet değildir. Bu ilkeden hareketle adalet mekanizmalarının etkin çalışması ve adalet sisteminin hızlı işlemesi için çaba harcıyoruz. Vatandaşımızın kamuyla uyuşmazlıklarında mahkemeden mahkemeye dolaşmadan dilekçeler, başvurular, dosyalar arasında vakit kaybetmeden hakkına kavuşmasını istiyoruz. Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Böylece külfeti azaltan, zahmeti kaldıran, yargının iş yükünü düşüren bir alternatif çözüm yolunu daha hukuk sistemine kazandırmayı hedefliyoruz.
Adalet terazisindeki mizanın bozulmaması için temel şart, güçlü, tarafsız, bağımsız bir hukuk sisteminin varlığıdır. Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önceliğimiz olacak.
Ülkemizde adaleti hakim kılmak, demokrasi standartlarını yükseltmek için reform irademizi daima canlı tuttuk. Yargı Reformu Strateji Belgesi
ve İnsan Hakları Eylem planı
reform irademizin en son örnekleridir. Son 19 yılda tarihi nitelikte birçok adım attık. 9 bin 349 olan hakim savcı sayısını 2.5 kat artırarak mahkemelerimizin yükünü hafiflettik. Mahkeme sayısını adli yargıda yüzde 84, idari yargıda yüzde 38 çoğaltarak yargı süreçlerini hem basitleştirdik hem hızlandırdık. Yargı mensuplarımızın görevlerini huzur ve güvenle yapabilmelerini temin için fedakarlıktan kaçınmadık.
Adaleti sağlamanın ölçüsü, sosyal medyada atıp tutanların tutumu değil, kanundur, nizamdır, maşeri vicdandır. Buradaki her bir kardeşim şehit Mehmet Selim Kiraz
'dan aldığı adalet sancağını çok daha yukarılara taşıyacak. Vicdanınızla kararlarınız arasına hiçbir gücün girmesine müsaade etmeyin. İnancı konumu, kökeni ne olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi hakkının yenilmesine rıza göstermeyin.
ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI GÖZETİLECEK
İCRA
konularını aile hukuku alanında çocukla kişisel ilişki kurulmasından tamamen çıkaracağız. Mağdur hizmetleri
mekanizmasını tesis ederek çocuğun üstün yararını hakim kılacağız.
HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI GELİYOR:
Genç arkadaşlarımızı ilgilendiren hakim ve savcı yardımcılığı kurumunu da yeni adli yılda hizmete sunacağız.
BİRİNCİLERE PLAKET
TÖREN, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından 24. dönem adli yargı hakim adayı birincisi Şeyma Akgül'ün konuşmasıyla başladı. Başkan Erdoğan, hitabının ardından 24. dönem adli yargı hakim adayları birincileri Şeyma Akgül ve Songül Kaçmaz ile 24. dönem adli yargı cumhuriyet savcısı adayları birincisi Selen Güllü'ye plaketlerini verdi. Erdoğan'ın butona basmasıyla adayların görev yerleri kura ile belirlendi. Törende Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de hazır bulundu.