Didim’deki tecavüz soruşturmasında ikinci perde! CHP’li Başkan için flaş karar

5 aydır yürütülen soruşturmada sona gelinirken, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önümüzdeki günlerde Başkan Atabay ve diğer şüpheliler hakkında iddianame düzenlemesi bekleniyor.
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay
Aydın'da kendisine iş istemeye gelen S.T.'ye meclis üyesi arkadaşının çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili soruşturmada verilen 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı 3 Mayıs'ta kaldırıldı. Mağdur kadın S.T.'nin avukatı Murat Sultansu'nun ünlü sanatçı Zerrin Özer'den alıntı yaparak Söke Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı itiraz kabul edilmişti.
Söke Sulh Ceza Hakimi Ebru Ümüş Çevik yazdığı cevapla adeta hukuk dersi vermişti. Hakim Çevik, soruşturmanın eksik delil toplanarak tamamlandığı gerekçesiyle 'kovuşturmaya yer yoktur' kararını kaldırmıştı. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni karar doğrultusunda soruşturmayı genişleterek yeniden ele aldı. 5 aydır devam eden soruşturmada sona yaklaşılırken, Didim Cumhuriyet Başsavclığı'nın Başkan Atabay ve diğer şüpheliler hakkında iddianame düzenlemesi bekleniyor.
ZERRİN ÖZER'Lİ İTİRAZ KABUL EDİLMİŞTİ
Konu ile ilgili SABAH'a konuşan mağdur kadın S.T.'nin avukatı Murat Sultansu, "İlk şikayetimizde Didim Cumhuriyet Başsavcılığı 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı vermişti. Tecavüze uğramış ünlü sanatçı Zerrin Özer'den alıntılayarak yaptığımız itirazımız Söke Sulh Ceza Hakimliği tarafından kabul edildi. Soruşturma sil baştan yeniden başladı. 5 aydır yeni soruşturma yürütülüyor. Bu kapsamda tanıklar yeniden dinlenecek. Müvekkilim yeniden ifade verecek" diye konuştu.
Avukat Murat Sultansu