Onların derdi yeni bir gezi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
dün kabine toplantısına başkanlık etti. Külliye'de yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:
(Paris İklim Anlaşması
) Kasım ayında Glasgow
'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi
'ne kadar onay sürecini tamamlamış olacağız. Bu karar belirlediğimiz takvim çerçevesinde yatırımdan üretime, ihracattan istihdama kadar geniş bir alanda kapsamlı değişikliklere gideceğimiz manasına geliyor.
Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı, planlarımızı, uygulamalarımızı, yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği yapısal dönüşümün rehberliğinde hazırlayacak ve yürüteceğiz.
Ülke genelindeki resmi ve özel 71 bin 320 okulda 1 milyon 172 bin öğretmenle, 17 milyon 436 bini aşkın öğrencimizle eğitim öğretim faaliyetleri devam ediyor. Yaklaşık bir buçuk yıllık aranın ardından elbette ufak tefek aksaklıklar olmuştur ama bunlar da ilgili kurumlarımız tarafından süratle giderilmiştir. Okullarda yüz yüze eğitimin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla bu dönem için 722 milyon liralık ödeneği yerlerine ulaştırdık. Temizlik konusunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için mevcut 71 bin temizlik personelini 42 bin ilaveyle 113 bine çıkardık.
Önümüzdeki hafta da k ülliyemizde üniversitelerimizin tamamını kapsayan ortak bir Akademik Yıl Açılış Töreni gerçekleştireceğiz. Tabii üniversitelerin açılmasıyla öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları konusunda iki yılın birikimine bağlı yoğun bir talep ortaya çıktı. Her şeyden önce şu gerçeği milletimin dikkatine sunmak istiyorum. Türkiye
, dünyanın en fazla sayıda kamu yükseköğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir. Sevgili milletim, bunu altını çizerek özellikle vurgulamak istiyorum. Son zamanlarda bazı park, bahçe buralardaki bankların üzerinde yatanlar şunu açık ve net söylüyorum bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar kendilerine göre, güya sözde öğrenci. Bunlar aynen Gezi Parkı olayı
neyse bunun bir başka versiyonudur.
Hükümete geldiğimizde Türkiye'de 190 olan yurt sayısı 774'e, 182 bin olan yatak kapasitesini de 719 bine çıkardık. Ayrıca özel yurtların 300 binin üzerindeki yatak kapasitesi de öğrencilerin hizmetinde. Kamu ve özel yurtlardaki yatak kapasitesi İngiltere
'de 550 bin, Fransa
'da 365 bin, Almanya
'da 290 bin, Hollanda
'da 113 bin, İspanya
'da 91 bin seviyesinde. Türkiye 1 milyonu aşkın yatak kapasitesiyle bu konuda açık ara birinci. 81 ilin tamamındaki yurt binaları öğrencilerin hizmetinde. 245 ilçe ile Kuzey Kıbrıs
'ta yurtlar bulunuyor.
Bu yıl yurt başvuruları kurum tarihinin en yüksek rakamı olan 624 bine yükselmiştir. Görüldüğü gibi odalarımızda bir yatak, iki yatak, bilemediniz üç yatak, bu şekilde yurtlarımız var ve yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 70'ine denk gelen 430 bini yurtlarımıza yerleştirilmiştir.
Şu anda yaklaşık bir buçuk milyon öğrenciye burs ve kredi veriyoruz. Bay Kemal, bunlardan haberin var mı? Ev veya pansiyon türü yerlerde kalmayı tercih eden öğrencilerimiz de bulunmakta. Pek çok şehrimizde başvuran öğrencilerimizin tamamı Kredi ve Yurtlar Kurumumuzun yurtlarında kendine yer bulmuştur. Zaten kaydı olanlarla birlikte yurt kapasitelerinin tamamına yakını öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.
Yurtlarımızın kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Halihazırda yapımı devam eden, proje ve ihale aşamasında olan yurtlarımızda 110 binin üzerinde yeni yatağı daha yükseköğrenim öğrencilerimizin hizmetine sunacağız.
Değerli kardeşlerim, eskiden işte CHP'nin dönemlerinde 30-40 kişilik koğuş tipindeki yerlerden oluşan, ranza tipi yataklarda yatan, biz oralardan geldik, oralardan geçtik böyle yurtlarımız vardı. Şimdi ise 3-4 kişilik bazalı, banyolu, çalışma masalı, dolaplı, internetli otel standardında odalara dönüştürdük. Yurtlarda kalan öğrencilerimize biz geldiğimizde 45 liracık veriyorlardı ama bunu da şimdi 650 liraya çıkardık, ayrıca aylık 570 lira beslenme yardımı yaparak sağlıklı ve dengeli gıda almalarını temin ediyoruz.
AZİZ SANCAR DOKTORA PROGRAMI BAŞLIYOR
Şimdi STAR burs programını 1500 öğrencimiz için daha yeniden açıyoruz. Yine TÜBİTAK tarafından, Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar adına ocak ayında, doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz. Bu programda yer alacak öğrencileri Aziz Hocamız bizzat seçecek ve kendi laboratuvarında onlarla çalışacak. Aziz Sancar Burs Programı'nın da araştırmacılarımıza hayırlı olmasını diliyorum.
GÜYA ADALET İÇİN GENÇLERİ DARAĞACINA GÖNDERENLERİ GÖRDÜK
YARGI
camiamız uzun yıllar boyunca ya vesayetçilerin ya da halka rağmen halkçılık yapan jakoben zihniyetin tasallutu altında kalmıştır. Bu ülke sadece belli siyasi görüşe ve meşrebe mensup hakim ve savcı almakla övünen adalet bakanları görmüştür. Güya adaleti tesis etmek adına bir sağdan bir soldan gençlerin darağacına gönderildiği günler, dönemler yaşadık. Uyduruk davalarla başbakan ve bakanların yargılandığı, asıldığı, şehit edildiği yüz kızartıcı durumlara şahitlik ettik. Darbecilere selam duran sözde yargı mensupları gördük.