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Giriş Tarihi: 28.9.2021 17:57 Son Güncelleme: 28.9.2021 18:08

Son dakika: Meslektaşını öldüren doktor hakkında karar verildi

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Son dakika: Meslektaşını öldüren doktor hakkında karar verildi

Son dakika haberleri: Baltalimanı Kemik Hastanesi’nde meslektaşı Kaan Erol’u defalarca bıçaklayarak öldüren Dr. Yavuz Sümter’in yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Sümter’i “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Son dakika haberleri: İstanbul Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastanesinde 11 Ekim 2019 tarihinde Dr. Yavuz Sümter, meslektaşı Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldürmüştü.

Yavuz Sümter

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Yavuz Sümter, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden bağlandı. Sümter'in öldürdüğü Kaan Erol'un annesi Nilay Erol ve babası Metin Erol ile tarafların avukatları, İstanbul Adliyesindeki duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, Sümter'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talebini tekrarladı.

Kaan Erol

CAZADA İNDİRİM YAPILMADI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti ise Sümter'i "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada herhangi bir indirime gitmedi.

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Son dakika: Meslektaşını öldüren doktor hakkında karar verildi
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