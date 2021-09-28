Son dakika: Meslektaşını öldüren doktor hakkında karar verildi

Yavuz Sümter

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Yavuz Sümter, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden bağlandı. Sümter'in öldürdüğü Kaan Erol'un annesi Nilay Erol ve babası Metin Erol ile tarafların avukatları, İstanbul Adliyesindeki duruşma salonunda hazır bulundu.