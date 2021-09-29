İl Pandemi Kurulu üyesi duyurdu: Üniversitelilere aşı kartı ve PCR testi zorunlu oldu

'HES KODU VE AŞI KARTI SORGUSU YAPILACAK'

Üniversite yerleşkesinde tüm binalara girişte kişilerin HES kodu ve Covid-19 aşı kartlarının sorulacağını kaydeden Doç. Dr. Ulutaşdemir, "Covid-19 aşısının 2'nci dozunu en az 15 gün önce olan veya en çok 72 saat öncesine ait PCR testi negatif olan kişiler binalara alınacak. Bu şartları sağlayan öğretim elemanı ve öğrenciler derslerini maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yüz yüze yapabilecek. İlgili birimler ile öğretim elemanları tarafından derslik ve laboratuvarlarda camların açık tutulması, dersliklerin havalandırılması konusunda hassasiyet gösterilecek. Teorik veya uygulamalı dersler, 30 dakika süreyle ve 15 dakika ara verilerek yapılacaktır. Havalandırma koşulları iyi olmayan amfi, derslik ve laboratuvarlarda maksimum kişi sayısı ve kapasiteye dikkat edilerek öğrenciler gruplara bölünecektir" diye konuştu.