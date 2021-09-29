Mustafa Varank gençlere seslendi: Yenilikçi projelerle gelin

Gebze Teknik Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılının açılışını gerçekleştirdi. Akdemik yıl açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammed Hasan Aslan ve öğretim görevlileri ile davetliler katıldı.
"TEKNOPARK'TA PARLAYAN BİR YILDIZ OLACAK"
Törenin açılış konuşması yapan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammed Hasan Aslan "Bizim genlerimizde yüksek teknoloji var. Bu yüksek teknolojiyi hem öğrencilerimizle buluşturuyor hem de bilimsel çıktılar oluşturuyoruz ve bu bilimsel çıktılarla birlikte ülkemizin katma sanayisine destekte bulunuyoruz. Bölgesel paydaşlarımız ile bu konuya çok fazla önem vermekteyiz. Üniversitemizin kapısı her daim sanayicilerimize açıktır. Bölgemiz ve ülkemiz adına Gebze Teknik Üniversitesi Teknoparkta parlayan bir yıldız olacaktır. Ülkemiz dünyanın en bereketli topraklarına sahiptir. Bu verimli toprakları akıllı politikalarla uygularsak gözbebeği olacağız" dedi.
"GELİN HER ALANDA İŞ BİRLİKLERİMİZİ GELİŞTİRELİM"
Üniversitelerimizin ülke ekonomisine katkıda bulunması için birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirten Varank, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz bizim en büyük sermayemiz. Ekonomide, sanayide ve özellikle teknolojide yapacağımız atılımları ancak iyi yetişmiş bir gençliğin öncülüğünde gerçekleştirebiliriz. Bugün geldiğimiz noktada üniversitelerimizin nicelik sorunu çözülmüştür. Şimdi ise önceliğimiz, üniversitelerin niteliğinin artırılması. Bunun için de hem biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hem de diğer kurumlarımızla birlikte çok özel politikalar tasarlayıp uygulamaya alıyoruz. Üniversitelerimizin ihtisaslaşmasını, ülkemizin ekonomisine daha büyük katkılar sunmasını istiyoruz. Ben yeri gelmişken hem sanayicilerimize hem de siz değerli akademi camiasına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin her alanda iş birliklerimizi geliştirelim, yaygınlaştıralım ve hep beraber daha büyük işlere imza atalım. Biz kamu olarak her zaman yanınızdayız." ifadelerini kullandı.
"YENİLİKÇİ PROJELERLE GELİN DİYORUZ"
Varank, gençlerimiz ve bilim insanlarımız milli teknoloji hamlemizin figüranları değil başrol oyuncularıdır diyerek, "Fikri mülkiyetin korunması ile ilgili çok iyi işleyen bir sistem inşa ettik. Akademiye yönelik o kadar çok desteğimiz var ki yeter ki yenilikçi projelerle gelin diyoruz. Konu artık imkânsızlıktan daha çok vizyonla ilgili. Bizim artık, üniversitelerimizde katma değere dönüşecek daha fazla bilginin ve teknolojinin üretilmesine, bunların ticarileştirilerek ekonomiye kazandırılmasına ihtiyacımız var. Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla yaşandığı bu dijital çağda rekabetçiliğimizi koruyabilmemizin yolu da ancak üniversitelerimizin aktif katkısıyla mümkün. Ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi konumuna getirecek kapsamlı politikaları bu vizyon çerçevesinde uyguluyoruz. Siz değerli gençlerimiz ve bilim insanlarımız milli teknoloji hamlemizin figüranları değil baş rol oyuncularısınız. Bakanlık olarak üniversitelerimize ve akademisyenlerimize önemli destekler sağlıyoruz. Mesela TUBİTAK vasıtasıyla uyguladığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile alanında lider bilim insanlarını dünyanın dört bir tarafından ülkemize çekiyoruz. Programın ilk çağrısında 127 araştırmacının 21 farklı ülkeden ekosistemimize çekilmesini sağladık. Her bir araştırmacının en az 5 tane lisansüstü öğrenci yetiştireceğini düşündüğünüzde programın çarpan etkisinin ne kadar fazla olacağı aşikâr. Bu programı ulusal düzeyde de uyguluyoruz. Ulusal düzeyde de benzer şartları sağlayan hocalarımıza, ülke içinde görev yapan akademisyenlerimize de bundan faydalanmanın yolunu açmış durumdayız. Benzer şekilde, Sanayi Doktora Programı ile de üniversite-sanayi iş birliğinde nitelikli insan kaynağının yetişmesine destek veriyoruz." şeklinde konuştu.
"ÖĞRENCİLERİMİZİN ARAŞTIRMA EKOSİSTEMİNE DOĞRUDAN DAHİL OLMASININ ÖNÜNÜ AÇIYORUZ"
Öğrencilere her daim destek vereceğini belirten Varank, "Hali hazırda 49 üniversitenin, 210 sanayi kuruluşuyla birlikte yürüttüğü projelerle bin 162 doktora öğrencisi eğitimlerine devam ediyor. Stajyer Araştırmacı Burs Programı ile daha lisans seviyesindeki öğrencilerimizin araştırma ekosistemine doğrudan dahil olmasının önünü açıyoruz. İlk çağrımız kapsamında 145 farklı üniversiteden toplam bin 500 lisans öğrencisini TÜBİTAK tarafından desteklenen veya yürütülen araştırma projelerinde bizzat görev aldılar. Genç yaşlarda ar-ge ve yenilik ekosistemindeki atmosferi teneffüs eden bu gençlerimizin ileride çok önemli araştırma projelerine imza atacağına ben yürekten inanıyorum." açıklamasında bulundu.
AZİZ SANCAR'DAN BAHSETTİ
Geçen hafta Türkiye'ye gelen Aziz Sancar ile ilgili konuşan Varank, "Takip etmişsinizdir, önceki gün Sayın Cumhurbaşkanımız akademiye yönelik iki yeni destek programının duyurusunu bizzat yaptı. Bunlardan ilki Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nın 2021 yılı çağrısı. Bu çağrıda da yine bin 500 lisans öğrencimize ulaşarak onlardan araştırma projelerinde istifade etmek istiyoruz. İkinci olarak da Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar hocamız adına doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz. Aziz Sancar hocamız geçen hafta Türkiye'deydi, TEKNOFEST'teydi. Kendisiyle ülkemizdeki akademik ve teknolojik gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduk. Tam bir Türkiye aşığı olan hocamız, bu programla akademimize katkı sunacak olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu özel programda doktora sonrası araştırma yapacak genç bilim insanlarını Aziz hocamız bizzat seçecek ve kendi laboratuvarında 2 yıl boyunca doktora sonrası araştırmalarda onlarla beraber çalışacak." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.
"GENİŞ BİR PERSPEKTİFTEN BAKIYORUZ"
Konuşmasında Kocaeli'deki üniversitelerin kentin gelişmesine destek olduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise şunları söyledi. "Teknoloji üretebilen ülkeler diğerlerinden açık ara öne geçmeleri açısından farklılaşıyorlar. Özellikle sanayi ile iş birliği çok önemli evet ancak aynı zamanda kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ile birlikte yeni teknolojiler geliştirmekte çok önemli. Biz gelişmeyi sadece sanayiye ilişkin teknolojileri geliştirmekle alakalı zannediyoruz. Ama sosyal bilimler alanında bilimsel bilgilerin geliştirilmesi de çok önemli. İnsanların bilimsel araştırma imkânlarının önünü açacak şekilde bir teknoloji geliştirmeliyiz. Çünkü o zaman gelişim başlıyor. Daha geniş bir perspektiften konuyu ele almalıyız. Göreve geldiğimiz günden beri üniversitelerimizin niceliğini ve niteliğini artıracak işlere odaklanmış durumdayız diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'Üniversitelerimiz bizim gerçekten göz bebeğimiz. Buralar bilginin üretildiği ve teknolojinin geliştirildiği, nitelikli insan kaynağının yetiştiği çok değerli kurumlarımız. Bu yüzden de ülkemizin kalkınma hamlesinde hayati rollere sahipler. Biz de bunun bilincinde olarak göreve geldiğimiz günden beri üniversitelerimizin niceliğini ve niteliğini artıracak işlere odaklanmış durumdayız. Her alanda olduğu gibi yükseköğretim alanında da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük reformlara imza attık. Hatırlayınız bundan 19 yıl önce, ülkemizin belli şehirlerinde toplanmış az sayıda üniversite bulunuyordu. Gençlerimizin büyük çoğunluğu için bu üniversitelere ulaşmak bir hayalden ibaretti. Üstün başarı gösterip buraları kazansalar bile maddi zorluklar nedeniyle okuyamayan gençlerimiz vardı. Bugün, Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesinde, 81 ilimizin tamamında üniversiteler bulunuyor."