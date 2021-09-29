Mustafa Varank gençlere seslendi: Yenilikçi projelerle gelin

"YENİLİKÇİ PROJELERLE GELİN DİYORUZ"

Varank, gençlerimiz ve bilim insanlarımız milli teknoloji hamlemizin figüranları değil başrol oyuncularıdır diyerek, "Fikri mülkiyetin korunması ile ilgili çok iyi işleyen bir sistem inşa ettik. Akademiye yönelik o kadar çok desteğimiz var ki yeter ki yenilikçi projelerle gelin diyoruz. Konu artık imkânsızlıktan daha çok vizyonla ilgili. Bizim artık, üniversitelerimizde katma değere dönüşecek daha fazla bilginin ve teknolojinin üretilmesine, bunların ticarileştirilerek ekonomiye kazandırılmasına ihtiyacımız var. Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla yaşandığı bu dijital çağda rekabetçiliğimizi koruyabilmemizin yolu da ancak üniversitelerimizin aktif katkısıyla mümkün. Ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi konumuna getirecek kapsamlı politikaları bu vizyon çerçevesinde uyguluyoruz. Siz değerli gençlerimiz ve bilim insanlarımız milli teknoloji hamlemizin figüranları değil baş rol oyuncularısınız. Bakanlık olarak üniversitelerimize ve akademisyenlerimize önemli destekler sağlıyoruz. Mesela TUBİTAK vasıtasıyla uyguladığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile alanında lider bilim insanlarını dünyanın dört bir tarafından ülkemize çekiyoruz. Programın ilk çağrısında 127 araştırmacının 21 farklı ülkeden ekosistemimize çekilmesini sağladık. Her bir araştırmacının en az 5 tane lisansüstü öğrenci yetiştireceğini düşündüğünüzde programın çarpan etkisinin ne kadar fazla olacağı aşikâr. Bu programı ulusal düzeyde de uyguluyoruz. Ulusal düzeyde de benzer şartları sağlayan hocalarımıza, ülke içinde görev yapan akademisyenlerimize de bundan faydalanmanın yolunu açmış durumdayız. Benzer şekilde, Sanayi Doktora Programı ile de üniversite-sanayi iş birliğinde nitelikli insan kaynağının yetişmesine destek veriyoruz." şeklinde konuştu.