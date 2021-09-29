İzmir’deki tarihi binanın vakfa devredilmesine sert tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesi uzun yıllar Devlet Güvenlik Mahkemesi olarak hizmet veren Tarihi Meslek Fabrikası Binasının 30 yıllık kullanım hakkını Adıgüzel Eğitim Kültür Araştırma Yardımlaşma ve Sağlık Vakfı'na devretmek için çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi binayı vakfa devredecek olması tartışmaları da beraberinde getirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Meslek Fabrikası'nın, İstanbul Üniversitesi Vakfı'na devredilmesiyle ilgili sürece sert tepki gösterdi. Kaya, tarihi binanın İzmir'de bulunan 9 üniversite yerine neden İzmir dışından bir üniversiteye verildiğini sorarak, "İzmir'in iyi eğitimli, liyakatli gençleri dururken İstanbul ve Ankara'dan yaptığın transferlerle belediye kadrolarını doldurduğun yetmedi mi! İzmir'de 9 üniversitemiz dururken, kaynaklarımızı başka şehirlere veriyorsun. Yazıklar olsun! Tunç Soyer" ifadelerini kullandı.

MESLEK YÜKSEK OKULU YAPILACAK

Geçmiş yıllarda Devlet Güvenlik Mahkemesi olarak da kullanılan eski un fabrikası binası İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından Meslek Fabrikası'na dönüştürülmüştü. 2006 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı bünyesinde meslek fabrikası olarak hizmet veren, yüzlerce insanın meslek edinmesine ev sahipliği yapan tarihi mekan, varlığını meslek yüksek okulu olarak devam ettirecek.

RESMİ MÜRACAAT YAPILDI

Geçtiğimiz aylarda Adıgüzel Eğitim Kültür Araştırma Yardımlaşma ve Sağlık Vakfı heyeti, Meslek Fabrikası binasına gelerek yerinde keşif gezisi yapmıştı. Yapılan gezinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüşme gerçekleştiren heyetin İstanbul'a olumlu haberle döndüğü ifade edilmişti. İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel okullarının geçtiğimiz Temmuz ayında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Meslek Fabrikası binasının 30 yıllık kullanım hakkı için resmi müracaatta bulunduğu öğrenildi.Temmuz ayında yapılan resmi yazışmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclisi birinci bileşiminde, Halkapınar'da bulunan binanın İZSU bünyesindeki yüzde 30'luk hissesi de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devretmişti,

"YAZIKLAR OLSUN"

Eski DGM Binası'nın kullanım hakkının 30 yıl süreyle İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel okullarına devredilecek olması tartışmaları da beraberinde getirdi. Konuya ilişkin kişisel twetter hesabından açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, tarihi binanın İzmir'de bulunan 9 üniversite yerine neden İzmir dışından bir üniversiteye verildiğini sorarak, "İzmir'in iyi eğitimli, liyakatli gençleri dururken İstanbul ve Ankara'dan yaptığın transferlerle belediye kadrolarını doldurduğun yetmedi mi! İzmir'de 9 üniversitemiz dururken, kaynaklarımızı başka şehirlere veriyorsun. Yazıklar olsun! Tunç Soyer" ifadelerini kullandı.