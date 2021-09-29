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Giriş Tarihi: 29.9.2021

Yolcu almayan taksiye trafikten men cezası

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Yolcu almayan taksiye trafikten men cezası

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine ‘taksi genelgesi’ gönderdi. Genelgeye göre polis, ‘kısa mesafe’ gerekçesiyle taksilerin yolcu almadığını tespit ederse, araç trafikten men edilebilecek

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "Taksi Denetimleri Genelgesi" gönderildi. Genelgede, son dönemde özellikle büyükşehirler başta olmak üzere bazı taksi şoförlerinin kısa mesafe veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığına ilişkin şikâyetlerin artığına dikkat çekildi. Genelgede mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için yapılacak denetimler sıralandı.
Buna göre kısa mesafe yolcu alınmadığına dair denetimlerde resen tespit halinde güvenlik birimleri yolcunun mağduriyetini giderecek.
Taksici yolcuyu almamakta ısrar ederse, yasal işlemin yanında araç trafikten men edilebilecek.
Ticari taksi denetimleri artırılarak şehirlerarası otobüslerde uygulanan sivil personel denetimleri ticari taksiler için de uygulanacak.
Taksi yolcularının yaşadıkları mağduriyetler hakkında şikâyetlerini ulaştırabilecekleri belediyeler, esnaf odası vb. ile ilgili iletişim bilgileri kamuoyu ile paylaşılacak.
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Yolcu almayan taksiye trafikten men cezası
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