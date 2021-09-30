Yedieminlik hizmetleri yeniden yapılandırılıyor! Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2025 yılına kadar tamamlanacak

Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2025 yılına kadar tamamlanacak. İcra ve iflas kanununun 88. maddesi kapsamındaki yedieminlik faaliyetleri özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; özelleştirme işlemleri, işletme hakkının verilmesi veya gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruf yöntemlerinin ayrı ayrı veya birlikte uygulanarak gerçekleştirilecek. Yedieminlik faaliyetleri bir bütün olarak veya bölgelere ayrılarak özelleştirilecek.



ÖZELLEŞTİRME İŞLEMİ TAMAMLANINCAYA KADAR YEDİEMİN FAALİYETLERİ MEVCUK HALİYLE YÜRÜTÜLECEK



İcra ve iflas kanununun 88. maddesi kapsamında haczedilen mallar, hali hazırda Adalet Bakanlığı tarafından yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait lisanslı yediemin depolarında muhafaza ediliyor.



Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar yedieminlik faaliyetlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut haliyle yürütülmesine devam edecek. Özelleştirme işlemleri ise 31 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak. Özelleştirme sözleşmeleri işletici ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından imzalanacak.



DEPOLARDA UYAP ENTEGRASYONU OLACAK



Yeni uygulama ile yedieminlik hizmetlerini özelleştirme suretiyle lisansa bağlanması sonrasında depolarında muhafaza edilecek malların güvenli ve belirli standartlara kavuşturulacak. Depolarda UYAP entegrasyonu sağlanarak yedieminde bulunan araçlar ve menkul malların depoya gelişinde ekspertizinin yapılması, satışına ya da teslimine kadar olan süreçte de takip edilmesi, malların sigortalama ve rutin bakımlarının yapılması suretiyle ekonomik değerinin korunması da sağlanacak.