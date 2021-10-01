‘Başkanlık sistemiyle yola devam’

Giriş Tarihi: 1.10.2021

BAŞKAN ERDOĞAN: Bizi yıllarca geri bıraktırmış olan yamalı bohça, vesayetçi sisteme geri dönüş olamaz. Başkanlık sistemini getiren bir iktidar kalkıp da muhalefetin kuyruğuna takılır mı? Yeni sistemle aldığımız mesafe ortada. Eski sistem koalisyonlar demek