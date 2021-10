‘Başkanlık sistemiyle yola devam’

Başkan Erdoğan, Soçi zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, Putin'le yaptığı kritik görüşmeyi değerlendirdi.Putin davetiyle icabet ettğimiz bu çalışma ziyaretini verimli bir şekilde tamamladık. Stratejik bir alan olarak gördüğümüz enerji sahasında mevcut iş birliğini ilerletme hususunda mutabık kaldık. TürkAkım ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projelerine ilişkin durumu değerlendirdik. Nasip olursa 2023'ün Mayıs ayında birinci üniteyi bitirme sözünü kendilerinden aldık. Tabi bizim üç nükleer santral yapma hedefimiz var. Sayın Putin'le "Bu iki nükleer santrali de sizinle birlikte yapabilir miyiz?" diye de görüştük. "Bu konuyla ilgili çalışalım" dediler. İdlib başta olmak üzere Suriye Libya ve Afganistan 'daki gelişmeleri etraflıca değerlendirme imkânımız oldu. Ayrıntıların ötesine geçip mülteci meselesine kalıcı, nihai ve sürdürülebilir bir çözüm bulma vaktinin geldiğini konuştuk. Sayın Putin'den kısa zamanda bir iade-i ziyaret istedim. Kendisi de olumlu yaklaştı. Bir de " Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısını bu yıl bitmeden Türkiye 'de yapalım" dedim. Ona da olumlu cevap verdi. Uzay çalışmalarıyla ilgili de konuştuk. Putin karada ve denizde iki ayrı platformla uzaya birlikte roket fırlatmayı teklif etti.Suriye'de Rusya'yla birliktekararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızısürdürüyoruz. Buralardan herhangibir geri adım atmak söz konusudeğil. Bütün mutabakatlara uymaya vegüvenlik koridorundaki radikal unsurlarıntemizlenmesine de Türkiye olarakbiz devam ettik. Bundan da taviz yok.Ama tabi aynı yaklaşımı muhataplarımızdanda bekliyoruz. İdlib'de güvenliğinisağladığımızbölgelerdezamanzaman bazı sıkıntılar yaşanmıyordeğil. Bundan sonraki süreçtede özellikle liderler düzeyindetelefon diplomasiyle, bununyanında dışişleri ve savunmabakanlarımızın, istihbarat örgütlerimizinmüşterek çalışmalarıylabunları çözmenin gayretiiçerisinde olalım dedik ve bukonuda da mutabakatımızı ortayakoyduk. Bölgede ateşkesin sağlıklı birşekilde devamı, özellikle Türkiye'dengeri dönüşleri hızla artıracaktır. 400bini İdlib bölgesine olmak üzere 1 milyondanfazla kişi evlerine, topraklarınadönüş yaptı. Bu olumlu bir gelişme.Bu rakamı artırmak ve ülkemizde misafirettiğimiz Suriyelilerin güvenle topraklarınadönüşü için gerekli çalışmalarıaralıksız sürdürüyoruz.Benim özellikle üzerindedurduğum bir diğer konu da PKK/YPG'nin Moskova'da olmasıydı. Bunukendilerine hatırlattım. Aynı şekilde buörgüt ABD'de de Beyaz Saray'da ağırlandı.Malum Amerikalı McGurk denilenbir adam var. Bu adam terör örgütlerininadeta sevk ve idaresini yapıyor.Bu adam PKK/YPG/PYD'nin adetayönetmeni durumundadır. Tabi benimbu ifadem birilerini ciddi manadarahatsız edecektir. Bunu da biliyoruz.Er veya geç Amerika buradan çıkmalıve burası Suriye halkına bırakılmalı.PKK/YPG'nin varlığının sonlandırılmasıylailgili, daha önce varılan mutabakatlarıngereği yapılmalıdır.Asla böyle bir şey söz konusu değil.Başkanlık sistemini getiren bir iktidarkalkıp da muhalefetin kuyruğuna takılırmı? Böyle bir şey asla olamaz. Bizbaşkanlık sistemini getirdik ve bu yenisistemden de memnunuz. Başkanlıksistemiyle inşallah yolumuza devamedeceğiz. Başkanlık sistemiyle aldığımızmesafe de ortadadır. Bizi yıllarcageride bırakmış olan eski vesayetçi sistemitekrar denemenin anlamı yok. Eskisistem demek, yamalı bohça demektir.Eski sistem demek, sürekli koalisyonhükümetlerinin olması demektir.Eski sistem demek, kesinlikle sağlıklıbir yönetim biçiminin olmayışı demektir.Olay bu kadar basittir.Bir defa S-400 konusunda bizim sürecimiz devam ediyor. Geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Hatta uçak motorları yapımında ne gibi adımlar atacağız, savaş uçaklarıyla ilgili ne gibi adımlar atacağız; bunları da yine etraflıca konuşma imkânımız oldu. Allah nasip ederse uçak motorları konusunda da aynı adımı atacağız. Bir diğer konu, gemi inşasında da yine beraber birçok adım atabiliriz. Denizaltılara varıncaya kadar, burada da yine Rusya ile müşterek adımlarımız inşallah olacaktır. Çalışacağız. Durmak yok yola devam.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat'ı kabul etti. Külliye'deki kabul 1.5 saat sürdü. Kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.(Biden'la ilişkilere dair soruya cevaben) 'Gidişat hayra alamet değil' dedik, cevap geldi zaten. Nasip olursa Roma'da görüşeceğiz. Oradan da inşallah Glasgow'a gideceğiz. Glasgow'da da büyük ihtimalle görüşeceğiz. Demek ki hayra alamet bazı adımlar atılıyor.Malum biz artık Afganistan'dan tüm askerlerimizi çektik. Asker varlığı olarak Afganistan'da yokuz. Fakat Taliban'ın bizimle uyumlu bir çalışma içerisine girmesi halinde bizim Taliban'la görüşmemek gibi bir ön yargımız da yoktur. Çünkü Afganistan halkı bizim yüz yıllara dayanan geçmişimiz olan bir halktır. Yönetimle de uyum olması halinde biz her türlü görüşmeyi yapabiliriz. Buna da kapımız açıktır. Kabil Havalimanı'nda da şu an itibarıyla yokuz ama ileride olabilir.Bizim anayasa ile ilgili çalışmamız bitme noktasına geldi. Siyasi Partiler Kanunu ile ilgili çalışmada da Genel Başkan Yardımcım Hayati Bey, MHP'deki muhatabıyla yaptıkları çalışmayı belirli bir noktaya getirdiler. Son durumu bana bildirecekler. Ondan sonra da hayırlısıyla buradaki kararımızı da vermiş olacağız. Devlet Bey ile de bir araya gelip üzerinden geçme imkânımız olabilir.G-20'de Biden'la yapacağımız görüşmenin boyutları nereye ulaşır göreceğiz. Suriye ile ilgili ABD'nin yaklaşımı ne olacak? Bunları dillendirme fırsatımız olacak. Aramızdaki askeri siyasi, ekonomik, ticari tüm ilişkileri ele alacağız. Mesela F-35 sorunu ne olacak? 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. Bu ne olacak? Bunların akıbetini görmemiz lazım. Biz elimizde bol para var da bunları etrafa saçan bir ülke değiliz. Bu paraları da kolay kolay kazanmadık, kazanmıyoruz. Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler.