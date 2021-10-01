‘Başkanlık sistemiyle yola devam’

Başkan Erdoğan, Soçi zirvesi
dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, Putin'le yaptığı kritik görüşmeyi değerlendirdi.
(Putin'le görüşmeye dair)
Putin davetiyle icabet ettğimiz bu çalışma ziyaretini verimli bir şekilde tamamladık. Stratejik bir alan olarak gördüğümüz enerji sahasında mevcut iş birliğini ilerletme hususunda mutabık kaldık. TürkAkım
ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali
projelerine ilişkin durumu değerlendirdik. Nasip olursa 2023'ün Mayıs ayında birinci üniteyi bitirme sözünü kendilerinden aldık. Tabi bizim üç nükleer santral yapma hedefimiz var. Sayın Putin'le "Bu iki nükleer santrali de sizinle birlikte yapabilir miyiz?" diye de görüştük. "Bu konuyla ilgili çalışalım" dediler. İdlib
başta olmak üzere Suriye
, Karabağ
, Libya
ve Afganistan
'daki gelişmeleri etraflıca değerlendirme imkânımız oldu. Ayrıntıların ötesine geçip mülteci meselesine kalıcı, nihai ve sürdürülebilir bir çözüm bulma vaktinin geldiğini konuştuk. Sayın Putin'den kısa zamanda bir iade-i ziyaret istedim. Kendisi de olumlu yaklaştı. Bir de "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey
Toplantısını bu yıl bitmeden Türkiye
'de yapalım" dedim. Ona da olumlu cevap verdi. Uzay çalışmalarıyla ilgili de konuştuk. Putin karada ve denizde iki ayrı platformla uzaya birlikte roket fırlatmayı teklif etti.
SURİYE'LİLERİN GÜVENLE TOPRAKLARINA DÖNMESİ İÇİN ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUZ
: (İdlib ve Soçi mutabakatına ilişkin soruya cevaben)
Suriye'de Rusya'yla birlikte
kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı
sürdürüyoruz. Buralardan herhangi
bir geri adım atmak söz konusu
değil. Bütün mutabakatlara uymaya ve
güvenlik koridorundaki radikal unsurların
temizlenmesine de Türkiye olarak
biz devam ettik. Bundan da taviz yok.
Ama tabi aynı yaklaşımı muhataplarımızdan
da bekliyoruz. İdlib'de güvenliğini
sağladığımız
bölgelerde
zaman
zaman bazı sıkıntılar yaşanmıyor
değil. Bundan sonraki süreçte
de özellikle liderler düzeyinde
telefon diplomasiyle, bunun
yanında dışişleri ve savunma
bakanlarımızın, istihbarat örgütlerimizin
müşterek çalışmalarıyla
bunları çözmenin gayreti
içerisinde olalım dedik ve bu
konuda da mutabakatımızı ortaya
koyduk. Bölgede ateşkesin sağlıklı bir
şekilde devamı, özellikle Türkiye'den
geri dönüşleri hızla artıracaktır. 400
bini İdlib bölgesine olmak üzere 1 milyondan
fazla kişi evlerine, topraklarına
dönüş yaptı. Bu olumlu bir gelişme.
Bu rakamı artırmak ve ülkemizde misafir
ettiğimiz Suriyelilerin güvenle topraklarına
dönüşü için gerekli çalışmaları
aralıksız sürdürüyoruz.
PKK/YPG'NİN VARLIĞI SONLANDIRILMALI: (İdlib ve çevresinde PKK/YPG varlığına dair soruya cevaben)
Benim özellikle üzerinde
durduğum bir diğer konu da PKK/
YPG'nin Moskova'da olmasıydı. Bunu
kendilerine hatırlattım. Aynı şekilde bu
örgüt ABD'de de Beyaz Saray'da ağırlandı.
Malum Amerikalı McGurk denilen
bir adam var. Bu adam terör örgütlerinin
adeta sevk ve idaresini yapıyor.
Bu adam PKK/YPG/PYD'nin adeta
yönetmeni durumundadır. Tabi benim
bu ifadem birilerini ciddi manada
rahatsız edecektir. Bunu da biliyoruz.
Er veya geç Amerika buradan çıkmalı
ve burası Suriye halkına bırakılmalı.
PKK/YPG'nin varlığının sonlandırılmasıyla
ilgili, daha önce varılan mutabakatların
gereği yapılmalıdır.
ASLA ESKİ SİSTEME DÖNÜŞ OLMAZ: (Muhalefetin parlamenter sisteme dönüş çağırıları ve başkanlık sistemine dair soruya cevaben)
Asla böyle bir şey söz konusu değil.
Başkanlık sistemini getiren bir iktidar
kalkıp da muhalefetin kuyruğuna takılır
mı? Böyle bir şey asla olamaz. Biz
başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni
sistemden de memnunuz. Başkanlık
sistemiyle inşallah yolumuza devam
edeceğiz. Başkanlık sistemiyle aldığımız
mesafe de ortadadır. Bizi yıllarca
geride bırakmış olan eski vesayetçi sistemi
tekrar denemenin anlamı yok. Eski
sistem demek, yamalı bohça demektir.
Eski sistem demek, sürekli koalisyon
hükümetlerinin olması demektir.
Eski sistem demek, kesinlikle sağlıklı
bir yönetim biçiminin olmayışı demektir.
Olay bu kadar basittir.
S-400'DE GERİ ADIM SÖZ KONUSU DEĞİL:
Bir defa S-400 konusunda bizim sürecimiz devam ediyor. Geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Hatta uçak motorları yapımında ne gibi adımlar atacağız, savaş uçaklarıyla ilgili ne gibi adımlar atacağız; bunları da yine etraflıca konuşma imkânımız oldu. Allah nasip ederse uçak motorları konusunda da aynı adımı atacağız. Bir diğer konu, gemi inşasında da yine beraber birçok adım atabiliriz. Denizaltılara varıncaya kadar, burada da yine Rusya ile müşterek adımlarımız inşallah olacaktır. Çalışacağız. Durmak yok yola devam.
KÜLLİYE'DE AFRIKALI KONUK
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat'ı kabul etti. Külliye'deki kabul 1.5 saat sürdü. Kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
'HAYRA ALAMET DEĞİL DEDİK' ADIM ATTILAR
(Biden'la ilişkilere dair soruya cevaben) 'Gidişat hayra alamet değil' dedik, cevap geldi zaten. Nasip olursa Roma'da görüşeceğiz. Oradan da inşallah Glasgow'a gideceğiz. Glasgow'da da büyük ihtimalle görüşeceğiz. Demek ki hayra alamet bazı adımlar atılıyor.
AFGANİSTAN'LA İLGİLİ ÖN YARGIMIZ YOK
Malum biz artık Afganistan'dan tüm askerlerimizi çektik. Asker varlığı olarak Afganistan'da yokuz. Fakat Taliban'ın bizimle uyumlu bir çalışma içerisine girmesi halinde bizim Taliban'la görüşmemek gibi bir ön yargımız da yoktur. Çünkü Afganistan halkı bizim yüz yıllara dayanan geçmişimiz olan bir halktır. Yönetimle de uyum olması halinde biz her türlü görüşmeyi yapabiliriz. Buna da kapımız açıktır. Kabil Havalimanı'nda da şu an itibarıyla yokuz ama ileride olabilir.
ANAYASA ÇALIŞMAMIZ BİTME NOKTASINDA
Bizim anayasa ile ilgili çalışmamız bitme noktasına geldi. Siyasi Partiler Kanunu ile ilgili çalışmada da Genel Başkan Yardımcım Hayati Bey, MHP'deki muhatabıyla yaptıkları çalışmayı belirli bir noktaya getirdiler. Son durumu bana bildirecekler. Ondan sonra da hayırlısıyla buradaki kararımızı da vermiş olacağız. Devlet Bey ile de bir araya gelip üzerinden geçme imkânımız olabilir.
ABD'YE MESAJ: YA UÇAKLARIMIZI YA PARAMIZI VERECEKLER
G-20'de Biden'la yapacağımız görüşmenin boyutları nereye ulaşır göreceğiz. Suriye ile ilgili ABD'nin yaklaşımı ne olacak? Bunları dillendirme fırsatımız olacak. Aramızdaki askeri siyasi, ekonomik, ticari tüm ilişkileri ele alacağız. Mesela F-35 sorunu ne olacak? 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. Bu ne olacak? Bunların akıbetini görmemiz lazım. Biz elimizde bol para var da bunları etrafa saçan bir ülke değiliz. Bu paraları da kolay kolay kazanmadık, kazanmıyoruz. Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler.