Kaan’ın katili hakim karşısına çıktı! Olay yerinde keşif yapılacak

Girdiği son Yüksek Öğretim Kurumu sınavında başarılı bir derece elde eden Necati Kaan Şahin (20) iki ay önce Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Mehmet Ali Şahin (24) isimli sürücü, elektrikli motorla trafikte seyreden talihsiz öğrenciye çarparak olay yerinden kaçtı. O elim kaza olmasaydı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyacaktı Necati Kaan Şahin. 1.33 promil alkollü olduğu belirlenen şüpheli Mehmet Ali Şahin tutuklanırken, hayatının baharında olan ve doktor olma hayalleri kuran Necati Kaan Şahin geride ailesini ve arkadaşlarını bıraktı. Mehmet Ali Şahin hakkında Çanakkale Biga Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldü.



AİLESİ VE SEVENLERİ KATILDI



Tutuklu sürücü Mehmet Ali Şahin'in "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Açılan davanın ilk duruşması bugün Biga 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya talihsiz öğrencinin ailesi ve sevenleri katıldı.

Kaan Şahin



KAAN'IN ANNESİ VE KARDEŞİ DAVAYA MÜDAHİL OLDU



Duruşmada sanık ve Necati Kaan Şahin'in ailesinin avukatları hazır bulundu. Sanık Mehmet Ali Şahin, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) yoluyla tutuklu kaldığı cezaevinden bağlandı. Necati Kaan Şahin'in ailesinin avukatı Aytaç Karaoğlu, anne Nermin Şahin ve oğlu Ahmet Efe Şahin'in de baba Mustafa Şahin gibi 'müşteki' sıfatıyla davaya müdahil olma talebini mahkemeye iletti. Mahkeme bu talebi kabul ederken, tutuklu sanık Mehmet Ali Şahin, yaptığı savunmada alkollü olduğunu ve yaptığı kazayı doğruladı.



ARKADAŞI SÜRÜCÜYÜ YALANLADI



Kaza anında sanığın ifadesinde yanında bulunduğunu söylediği Kudret Ürey isimli arkadaşı da 'tanık' sıfatıyla mahkemede dinlendi. Tanık, kaza anında arkadaşı Mehmet Ali Şahin'in yanında olmadığını iddia etti ancak kazadan önce sanığın sürdüğü arabayı gören ve ambulansa haber veren tanık Emin G., araçta iki kişinin olduğunu söyledi. Emin G., sanığın aracını zikzak yaparken gördüğünü ve aracın hızlı bir şekilde yolda ilerlediğini belirtti. Sanık Mehmet Ali Şahin'in tahliye talebini değerlendiren Biga 2. Asliye Ceza Hakimi, sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.