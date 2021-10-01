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Giriş Tarihi: 1.10.2021

‘Patriot verilseydi S-400 almazdık’

‘Patriot verilseydi S-400 almazdık’
Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, BM 76. Genel Kurulu için New York'ta bulunduğu sırada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin S-400'lerle ilgili bölümünü yayımladı. Habere göre, Erdoğan, "Amerikalılar Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemini satmış olsaydı, S-400'leri almak zorunda kalmayacaktık" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin S-400'leri almasının ABD ile yol açtığı sürtüşmelere değip değmediğine yönelik soruya ise Erdoğan, "Bence buna değerdi. Savunmamızı istediğimiz gibi güçlendirebiliriz" yanıtını verdi. Erdoğan ayrıca Türkiye-ABD ilişkilerinin temel olarak önemini koruduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin ABD ile uzun yıllara dayanan bağları var. Bunun korunarak güçlendirilmesi gerekiyor" dedi.
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‘Patriot verilseydi S-400 almazdık’
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