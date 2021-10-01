Son dakika: Yalova’daki ’Zimmet’ soruşturmasında yeni gelişme! Vefa Salman’a bir dava daha...

Yargıtay Genel Kurulu ve Yargıtay 5. Ceza Dairesinin benzer dosyalardaki emsal kararlarına da atıfta bulunulan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"İhalenin şeklen yapılıp ihaleye konu işin önceden icra edilmiş olmasında ihale komisyonu kararı öncesinde alım işlemi yapan, daha sonra buna dahil olarak mevzuata aykırı belge düzenleyerek fiili durumu hukukileştirmeye çalışan kamu görevlilerinin görev gereklerine aykırı hareket ederek alımın gerçekleştirildiği kişiye yarar sağladığı, ihaleye girme olanağı bulanan kişilerin bu olanaktan yoksun bırakılmaları suretiyle de onların mağduriyetine neden oldukları, bu suretle görevi kötüye kullanma suçunun oluştuğu görüş ve kanaatine varıldığı, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın doğrudan temine ilişkin olurunda imzasının bulunduğu, belediye tarafından yaptırılan ve açılışını gerçekleştirdiği bir projenin ondan habersiz yapılmasının hayatın olağan akışına ters olduğu, zaten ifadesinde de söz konusu taziye evi yapımında ihale yapılmadan önce prefabrik koyulduğunu kabul ettiği, bu durumda belediye başkanının ihalesiz olarak yapılan taziye evi için gerekli hukuki işlemleri yapması beklenirken hiçbir işlem yapmayarak zımnen müsaade etmesiyle söz konusu eylemin ortağı olduğu belirlenmiştir."

165 bin lira bedelle formaliteden ihale edilen taziye evinin KDV dahil 194 bin 700 liraya yapıldığının kolluk görevlilerinin tespiti, araştırma tutanakları, tanık ifadeleri, sevk irsaliyeleri ve faturalarla ispatlandığı belirtildi.