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Giriş Tarihi: 2.10.2021 04:00 Son Güncelleme: 2.10.2021 04:17

Son dakika: Vali ve il emniyet müdürlüğü atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

DHA
Son dakika: Vali ve il emniyet müdürlüğü atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı'nın bazı valilikler ve il emniyet müdürlüklerine yönelik atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararlara göre; Elazığ, Kırıkkale, Bilecik Valilikleri ile Hatay ve Muş Emniyet Müdürlüğüne atama gerçekleştirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Elazığ Valisi Erkaya Yırık Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Geçen ay AFAD Başkanlığına atanan Yunus Sezer'in yerine Kırıkkale Valiliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ Valiliğine İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman, Bilecik Valiliğine Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya atandı.

Ayrıca; Hatay Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu'nun ataması gerçekleştirildi.

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Son dakika: Vali ve il emniyet müdürlüğü atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
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