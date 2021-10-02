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Giriş Tarihi: 2.10.2021 18:01 Son Güncelleme: 2.10.2021 18:15

CHP'li Tuba Torun, Fenerbahçe'nin stadının kaldırılmasını istedi! Tepkilere rağmen geri adım atmadı

CHP’li Tuba Torun, Fenerbahçe’nin stadının kaldırılmasını istedi! Tepkilere rağmen geri adım atmadı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nı örnek göstererek, şehir içlerinde statların olmaması gerektiğini ifade etti. CHP'li Tuba Torun, gelen tepkiler üzerine tweet'ini sildi ancak geri adım atmadı. Torun kendisine tepki gösteren bir Fenerbahçe taraftarına, "Bir gün hepiniz şehir merkezinin dışına gitmek zorunda kalacaksınız. Şimdiden alışsanız iyi olur" şeklinde cevap verdi.

CHP'li Tuba Torun, sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki çeken bir paylaşıma imza attı. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nu örnek gösteren Tuba Torun, şehir içlerinde statların olmaması gerektiğini savundu.

Torun paylaşımında, "Şehrin tam ortasında stat olmaz. Hele İstanbul gibi bir kentte hiç olmaz. Kadıköy derseniz daha da fena olmaz. Haftaiçi perşembeleri hayli hayli olmaz. Erkek akıl ürünü gerçek bir ilkellik. Bu da tez bite." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİDEN ALIŞSANIZ İYİ OLUR"

Fenerbahçe taraftarları, CHP'li Tuba Torun'un söz konusu paylaşımına tepki gösterdi. Torun kendisine tepki gösteren bir Fenerbahçe taraftarına, "Bir gün hepiniz şehir merkezinin dışına gitmek zorunda kalacaksınız. Şimdiden alışsanız iyi olur" şeklinde cevap verdi.

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Torun ilerleyen dakikalarda, şahsi görüşü olduğunu belirttiği paylaşımı kaldırdığını açıkladı.

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CHP'li Tuba Torun, Fenerbahçe'nin stadının kaldırılmasını istedi! Tepkilere rağmen geri adım atmadı
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