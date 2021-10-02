CHP’li Tuba Torun, Fenerbahçe’nin stadının kaldırılmasını istedi! Tepkilere rağmen geri adım atmadı

CHP'li Tuba Torun, sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki çeken bir paylaşıma imza attı. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nu örnek gösteren Tuba Torun, şehir içlerinde statların olmaması gerektiğini savundu.
Torun paylaşımında, "Şehrin tam ortasında stat olmaz. Hele İstanbul gibi bir kentte hiç olmaz. Kadıköy derseniz daha da fena olmaz. Haftaiçi perşembeleri hayli hayli olmaz. Erkek akıl ürünü gerçek bir ilkellik. Bu da tez bite." ifadelerini kullandı.
"ŞİMDİDEN ALIŞSANIZ İYİ OLUR"
Fenerbahçe taraftarları, CHP'li Tuba Torun'un söz konusu paylaşımına tepki gösterdi. Torun kendisine tepki gösteren bir Fenerbahçe taraftarına, "Bir gün hepiniz şehir merkezinin dışına gitmek zorunda kalacaksınız. Şimdiden alışsanız iyi olur" şeklinde cevap verdi.