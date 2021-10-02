CHP’li Tuba Torun, Fenerbahçe’nin stadının kaldırılmasını istedi! Tepkilere rağmen geri adım atmadı

Torun paylaşımında, "Şehrin tam ortasında stat olmaz. Hele İstanbul gibi bir kentte hiç olmaz. Kadıköy derseniz daha da fena olmaz. Haftaiçi perşembeleri hayli hayli olmaz. Erkek akıl ürünü gerçek bir ilkellik. Bu da tez bite." ifadelerini kullandı.