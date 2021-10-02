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Giriş Tarihi: 2.10.2021

PKK’ya ağır darbe! Kerkük sorumlusu etkisiz hale getirildi

HALİT TURAN HALİT TURAN
PKK’ya ağır darbe! Kerkük sorumlusu etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK’nın söde Kerkük sorumlusu Delil Siirt kod adlı Mehmet Hatip Arıtürk Kandil’de etkisiz hale getirildi

Kandil'deki başarılı operasyonlar sonucunda, yönetici seviyesindeki teröristlere sığınacak alan bırakmayan MİT; PKK/ KCK'nın üst düzey yöneticilerini köşeye sıkıştırarak hareketsiz bıraktı. Faaliyetleri MİT tarafından tespit edilen M.H.Arıtürk, MİT-TSK operasyonu neticesinde Kandil'de etkisiz hale getirildi.
Teröristin, örgütün istihbarat faaliyetlerini organize ettiği, son olarak Kandil bölgesinde üst düzey yönetici görevlendirmekte zorlanan terör örgütü yönetiminin kararı ile "Kerkük Alan Sorumluğu'nun" yanında "Kandil Sahası İdeolojik Alan Sorumluluğu" görevini de yürüttüğü öğrenildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile Pençe-Şimşek bölgesindeki 2 PKK'lı terörist ise ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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PKK’ya ağır darbe! Kerkük sorumlusu etkisiz hale getirildi
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