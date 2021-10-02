SABAH yazdı, kurul ihbar kabul etti! Havuz tadilatına kurul incelemesi

Geçtiğimiz günlerde Sabah Gazetesi'nin 'Yıkılacak havuza 500 bin liralık tadilat' başlığı ile manşetine taşıdığı haberi ihbar kabul eden İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 1992 yılında Tarihi Sit ve 2. Derece doğal SİT alanı ilan edilen Kültürpark içinde yapılan havuz tadilatı ile ilgili inceleme başlattı. Kurul ayrıca havuz bahçesinde kesilen 4 adet tescilli palmiye ağacı ile ilgili de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazı yazarak ağaçların kesimi için izin alınıp alınmadığını sordu. Şimdi tüm gözler Tabiat varlıklarını koruma komisyonu ile 1 Numaralı Koruma Kurulunun yapacağı inceleme sonrası hazırlayacağı rapora çevrildi. Eğer havuz tadilatı ve 4 adet palmiyenin kesimi için ilgili kurumlardan izin alınmadıysa sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulabilecek.

500 BİN LİRALIK TADİLAT

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 1992 yılında Tarihi SİT ve 2. Derece Doğal SİT ilan edilen ve dolayısı ile her türlü fiziki müdahalenin izne tabi olduğu Kültürpark Celal Atik Spor Salonu bahçesindeki yüzme havuzunda Kasım 2020'de tadilat yaptı. Tadilat kapsamında havuzun 1 metre 40 santim derinlikte olan yerleri kazılarak derinlik 2 metreye çıkarıldı. Ayrıca havuzun kış aylarında da kullanılması amacıyla ısıtma tesisatı döşendi. Tadilat öncesi iş makinaları girebilsin diye bahçe duvarı yıkılıp 4 adet tescilli palmiye ağacı kesildi. Sabah, haberi geçtiğimiz aylarda 'Yıkım kararı olan havuza 500 bin liralık tadilat' başlığı ile manşetine taşıdı.

İHBAR KABUL ETTİ

İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu haberimizi ihbar kabul etti. Tadilat yapılan havuzun Tarihi sit alanı kapsamında yer alması nedeniyle kuruldan tadilat için izin alınıp alınmadığını belirlemek için inceleme başlatıldı. Koruma kurulu ayrıca havuz kenarındaki 4 adet tescilli palmiye ağacı için de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazı yazdı. Yazıda havuz kenarında kesilen tescilli palmiyelerin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28 Ocak 2020 tarihli kararı doğrulusunda Kültürpark içindeki hastalıklı ağaçların kesilmesine ilişkin uygulama kapsamında olup olmadığını sordu.

GÖZLER KORUMA KURULLARINDA

Şimdi tüm gözler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun yapacağı inceleme sonucu hazırlayacağı rapora çevrildi. Eğer havuz tadilatı ve 4 adet palmiyenin kesimi için ilgili kurumlardan izin alınmadıysa sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulabilecek.