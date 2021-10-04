AFAD’dan son dakika hava durumu uyarısı: 6 ilde sağanak bekleniyor! Sel tehlikesi...

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki 6 il için sağanak uyarısında bulundu.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; salı günü ilk saatlerden itibaren, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. Kastamonu ve Sinop kıyıları ile Samsun'un batı kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." ifadelerine yer verildi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzeydoğu, Balıkesir'in kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri hafif sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık