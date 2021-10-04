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Giriş Tarihi: 4.10.2021 17:58 Son Güncelleme: 4.10.2021 18:01

AFAD'dan son dakika hava durumu uyarısı: 6 ilde sağanak bekleniyor! Sel tehlikesi...

AFAD’dan son dakika hava durumu uyarısı: 6 ilde sağanak bekleniyor! Sel tehlikesi...

Son dakika hava durumu haberleri: AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre; Salı günü ilk saatlerden itibaren Karadeniz’deki 6 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki 6 il için sağanak uyarısında bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; salı günü ilk saatlerden itibaren, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. Kastamonu ve Sinop kıyıları ile Samsun'un batı kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." ifadelerine yer verildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzeydoğu, Balıkesir'in kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 28°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

SİNOP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

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AFAD'dan son dakika hava durumu uyarısı: 6 ilde sağanak bekleniyor! Sel tehlikesi...
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