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Giriş Tarihi: 4.10.2021

Avrupa’ya feryadını 5 dilde anlattı

Avrupa’ya feryadını 5 dilde anlattı

PKK tarafından kaçırılan kızı için yıllardır Almanya’da evlat nöbeti tutan Maide Töremiş, feryadını duymayan Avrupa için 5 ayrı dilde video hazırladı

Almanya'da kansere yakalanmasına rağmen terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı için eylemini sürdüren Maide Töremiş, başta kendi kızı olmak üzere kaçırılan çocukları için video hazırladı. PKK ve HDP'nin çocukları nasıl kandırıp dağa götürdüğünü anlattığı videonun sosyal medyada yayınlanacağını belirten Maide Töremiş, "İki yıldır kızım için mücadele ediyorum. Ancak başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri benim evlat mücadeleme kulaklarını tıkadı. Kanser oldum belki ölürüm de, ama mücadeleme devam ettim. Çünkü başta kendim olmak üzere tüm annelere ölene kadar mücadele etme sözü verdim. Bu mücadele kapsamında video hazırladım. Türkçe olan video, Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca gibi Avrupa'da konuşulan dillerde de alt yazılı olarak hazırlandı. Son hazırlıkların ardından sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Umarım, Avrupa bu videodan sonra PKK ve HDP'nin iç yüzünü daha iyi anlayacaktır" dedi.
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Avrupa’ya feryadını 5 dilde anlattı
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