CHP'lilerin mango manipülasyonuna tepki: "Rezilsiniz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mutfak kültüründen söz edildiği 2015 yılına ait bir haberde Erdoğan'ın mango meyvesi hakkında kullandığı "Mangoyu kurutup saklayın!" tavsiyesi manipülasyon yapılarak servis edildi. Oysa Erdoğan'ın bu ifadelerinin Türkiye halkı için değil, Mali ismindeki ülkenin mango ihracatına yönelik bir tavsiye niteliği taşıdığı ortaya çıktı.

ERDOĞAN'IN MANGO SÖZLERİ ÇARPITILDI

2015 yılında Emine Erdoğan'ın Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın eşi Aminata Keita arasında geçen bir konuşmada mango meyvesinin Mali'de çok çabuk bozulduğunu anlatan Keita bundan kaynaklı ihracatın zor yapıldığını vurguladı.

Emine Erdoğan ise Keita'ya Türkiye'de meyvelerin kurutulduğunu belirtip Mali'de mangoları kurutarak saklayabileceklerini Keita'ya belirtti. Emine Erdoğan'ın "Mangoyu kurutup saklayın!" ifadelerini sanki yeni ifadelermiş ve Türkiye'ye tasarruf ifadeleriymiş gibi kimi CHP'li isimler kullanmaya başladı. Kimi muhalif medyada bunu haberleştirerek sosyal medyada daha da yayılmasını sağladı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da sosyal medya hesabından bu yalanı yayanlardan oldu.

"REZİLSİNİZ'"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Erdoğan'ın mango hakkındaki sözlerinin çarpıtılmasına sosyal medyadan tepki göstererek "2015'te Mali Cumhurbaşkanının eşi, çabuk bozulduğu için mango ihraç edemediklerini söyleyince, Emine Erdoğan Hanımefendi "Kurutup saklayın" tavsiyesinde bulunuyor. CHP ve ortakları, bunu aşağılıkça manipüle edip algı operasyonu yapıyor. Rezilsiniz!" ifadelerini kullandı.