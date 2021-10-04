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Giriş Tarihi: 4.10.2021 17:43

Emine Erdoğan'dan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı: Onları merhametimizle yaşatalım

AA
Emine Erdoğan’dan ’Hayvanları Koruma Günü’ paylaşımı: Onları merhametimizle yaşatalım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım." çağrısında bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında kedi ve köpeklerle çekilmiş fotoğraflarına da yer verdi.

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Emine Erdoğan'dan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı: Onları merhametimizle yaşatalım
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