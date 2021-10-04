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Giriş Tarihi: 5.10.2021 00:54 Son Güncelleme: 5.10.2021 00:58

Facebook, Whatsapp ve Instagram'a erişim sorununun nedeni ne? Küresel skandalla ilgili önemli iddia

Facebook, Whatsapp ve Instagram’a erişim sorununun nedeni ne? Küresel skandalla ilgili önemli iddia

Bugün WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta eş zamanlı olarak erişim sorunu yaşanırken, yapılan ilk açıklamalarda sorunun kısa sürede giderileceği aktarılmıştı. Saatlerce süren erişim sıkıntısı milyonlarca kullanıcıyı etkilerken, konuyla ilgili olarak önemli bir iddia ortaya atıldı. Facebook, Instagram ve Whatsapp üzerinde yaşanan erişim sorununun şirketin alan adı sunucularını etkileyen bir değişiklik yapmasından kaynaklandığı öne sürüldü. Öte yandan yaklaşık olarak 6 saatlik kesintinin ardından Instagram tekrar erişime açıldı. Facebook ve WhatsApp'ta ise şu an herhangi bir değişiklik yok.

Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ağ izleme şirketi Kentik'in direktörü Doug Madory, Facebook'un pazartesi sabahı ağ yönlendirme bilgilerinde bir değişiklik yaptığının anlaşıldığını açıkladı.

Kentik, bu değişikliğin alan adı sistemi sunucularını etkileyerek DNS sunucularını kullanılamaz hale getirdiğini ve şirketin hizmetlerine erişimi engellediğini söyledi.

Öte yandan New York Times'ın (NYT) ismini vermek istemeyen şirket çalışanlarına dayandırdığı haberinde ise şirketin problemi henüz saptayamadığı ve bir siber saldırıdan şüphelenildiği kaydedildi.

Problemin Facebook'un şirket içi iletişimini de etkilediği ve çalışanların "Zoom" uygulaması üzerinden iletişim kurmaya çalıştığı bildirildi. Öte yandan, şirketin giriş kartlarının da çalışmadığı ve çalışanların ofislerine giremediği açıklandı.

İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector" isimli internet sitesine göre Türkiye saatiyle 18.40'tan bu yana Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor.

Söz konusu soruna ilişkin Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullanmıştı.

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Facebook, Whatsapp ve Instagram'a erişim sorununun nedeni ne? Küresel skandalla ilgili önemli iddia
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